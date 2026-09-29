Anuncian cortes de luz por obras para este martes

Los trabajos se desarrollarán durante la mañana y podrían requerir interrupciones temporales.

La empresa EDEA anunció posibles cortes de luz para este martes 29 en dos sectores de Mar del Plata, en el marco de su plan de obras y mantenimiento de la red eléctrica.

Según informó la distribuidora en su página oficial, los trabajos se desarrollarán durante la mañana y podrían requerir interrupciones temporales del suministro para garantizar la seguridad del personal.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

De acuerdo con el cronograma publicado por EDEA, los trabajos previstos para este martes alcanzarán a los siguientes sectores:

De Cafulcura a Moctezuma y de boulevard Nuevo Bosque a Los Matacos: de 9 a 10.30.

De Puan a Arana y Goiri y de Mosconi a Giacobini: de 9.30 a 10.30.

Qué pasa si continúan las lluvias

Desde la empresa aclararon que los trabajos podrían reprogramarse en caso de continuar las condiciones climáticas adversas, si no están dadas las garantías necesarias para que los operarios trabajen de manera segura.

Además, los usuarios alcanzados por las obras reciben notificaciones antes, durante y después de su realización, a través del correo electrónico y la aplicación de EDEA, siempre que estén registrados en la Oficina Virtual.

Para consultas técnicas o ante inconvenientes con el servicio, la empresa dispone de la línea gratuita 0800-666-3332, disponible las 24 horas, y del WhatsApp 223 634-3332.