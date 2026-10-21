La Justicia marplatense suspendió la cautelar que frenaba la suba de la luz

El aumento será para usuarios de Edelap (La Plata), Edes (sur de la provincia), Edea (Costa Atlántica), Eden (norte del territorio) y las más de 200 cooperativas eléctricas del interior.

La Cámara de Apelación en la Contencioso Administrativo de Mar del Plata dejó sin efecto la cautelar que por pedido de la Defensoría del Pueblo había suspendido los aumentos de luz que regían desde el 1 de agosto y ordenaba retrotraer los componentes provinciales de las tarifas al cuadro anterior.

La resolución tuvo lugar después de la apelación que realizó el Gobierno bonaerense y las cuatro grandes distribuidoras eléctricas -Eden, Edea, Edes y Edelap- para que se restituya el ajuste de entre el 1,5% y el 3,5% aplicados a través Resolución N° 585/2026 del Ministerio de Infraestructura.

Aunque en primera instancia el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca había exigido suspender el incremento, la Cámara lo reestableció, por lo que la Provincia lo podrá liquidar en las próximas boletas. Sin embargo, todavía no se resolvió la cuestión de fondo, sino que tan solo se suspendió la cautelar.

La medida golpea a los usuarios de Edelap, Edea, Edes, Eden y también de las cooperativas del interior.

La resolución alcanza a los usuarios abastecidos por las distribuidoras Edelap (La Plata), Edes (sur de la provincia), Edea (Costa Atlántica), Eden (norte del territorio) y las más de 200 cooperativas eléctricas del interior.

Para fundamentar su reclamo, la Provincia sostuvo que la aplicación de la cautelar podía comprometer la continuidad y la sustentabilidad del servicio eléctrico, al reducir los recursos disponibles para afrontar los costos de la energía, el mantenimiento de las redes, las inversiones y las obligaciones laborales y contractuales de las distribuidoras.

Además, la Fiscalía planteó dificultades técnicas para cumplir con la medida. Según informes del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (Oceba), los componentes nacionales y provinciales integran un único cuadro tarifario y no pueden aplicarse de manera separada sin generar problemas en la instrumentación y el control de las tarifas.

Se aplicará el ajuste de entre el 1,5% y el 3,5% que había ordenado el Ministerio de Infraestructura.

Qué resolvió la Cámara por la tarifa de luz

Al analizar la queja, la Cámara consideró que la Fiscalía había aportado elementos suficientes para justificar, en esta instancia preliminar, la posible existencia de un perjuicio al interés público. En particular, tuvo en cuenta los riesgos invocados para la continuidad y sustentabilidad del servicio y las dificultades técnicas señaladas por el Oceba.

Por ese motivo, el tribunal resolvió conceder efecto suspensivo a la apelación contra la cautelar. No obstante, aclaró que esa decisión no implica pronunciarse sobre la validez de la medida dictada en primera instancia ni sobre el planteo de fondo, cuestiones que deberán analizarse al resolver el recurso principal.