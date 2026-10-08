Al menos siete barrios sin luz por distribuidores fuera de servicio

Guardias con operarios de la empresa Edea se enucentran trabajando en las zonas afectadas. Foto de archivo.

La fuerte tormenta con doble alerta amarillo sigue castigando duramente a Mar del Plata y vecinos de algunos barrios se comunicaron con 0223 para informar un problema más que se suma a la jornada: la falta de luz.

De acuerdo a los testimonios enviados a esta redacción, las complicaciones comenzaron durante la madrugada con cortes de energía eléctrica en distintas zonas.

Desde Edea confirmaron que hay guardias trabajando.

Desde la Empresa Distribuidora de Energía Atlántica (Edea) informaron que se trata de cuatro distribuidores en media tensión fuera de servicio que generaron estos cortes.

"Afecta a los barrios Sierra de los Padres, Batán, Zacagnini, Constitución, San Patricio, Acantilados y Serena", confirmaron desde la empresa distribuidora.

Guardias con operarios de la empresa Edea se enucentran trabajando en las zonas afectadas. Foto de archivo.

Además, destacaron que se encuentran trabajando con guardias reforzadas y que esperan normalizar, si las condiciones climáticas lo permiten, en el transcurso de la mañana, cuando estaría reanudado el servicio.

Cortes programados

Además, se anunció una serie de cortes programados por mantenimiento del servicio (aunque podrían verse interrumpidos y postergados por las condiciones climáticas):

– Barrio La Gloria de la Peregrina en el horario de 08:00 hs a 12:00 hs.



– usuarios Fernandez Hnos. (Estancia La Aurora) de Ruta 88 Km. 25 (cuenta 73-9008945) horario de 08:00 hs a 09:30 hs.



– Guemes e/ Rawson y Falucho, Alberti e/ Olavarria y Mendoza y Gascon e/ Olavarria y Viamonte en el horario de 08:00 hs a 09:00 hs.



– de Almirante Brown a San Martin y de Rauch a Pigue en el horario de 08:00 hs a 10:00 hs.