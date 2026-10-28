"Los costillares tenían tierra y pasto" clausuran carnicería y secuestran 60 kilos de carne contaminada

El procedimiento se llevó adelante durante una inspección de rutina en un comercio local.

Durante el verano, las altas temperaturas pueden propiciar la proliferación de bacterias asociadas a enfermedades transmitidas por alimentos (ETA), como el síndrome urémico hemolítico (SUH), que puede afectar seriamente el sistema renal y urinario de las personas, en especial a los niños menores de 5 años.

Si bien los controles que realiza el Senasa al momento de la faena y en el traslado de reses minimiza los riesgos de transmisión de ese tipo de bacterias, es fundamental tener información y adoptar una serie de cuidados al manipular, adquirir y/o cocinar carne.

A raíz del incremento de controles en todo el país, casi 60 kilos de carne en condiciones de higiene deficientes fueron decomisados en una carnicería de Monte Caseros, Corrientes, durante un operativo conjunto entre efectivos de Seguridad Rural y personal de Bromatología Municipal.

El procedimiento se llevó adelante durante una inspección de rutina en un comercio local. Al revisar los productos que estaban exhibidos y almacenados, los agentes detectaron dos costillares y un cuarto desmenuzado con abundante tierra y pasto adheridos. En total, la mercadería alcanzaba los 59,8 kilos.

Además de las irregularidades sanitarias, el responsable del establecimiento no presentó la documentación necesaria para acreditar la procedencia legal de la carne ni las condiciones reglamentarias de faena.

Ante esta situación, las autoridades dispusieron el secuestro preventivo de toda la mercadería para resguardar la salud pública. Por el caso tomó intervención la Fiscalía de turno, que inició las actuaciones correspondientes para determinar el origen de la carne decomisada.