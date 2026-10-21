Clausuraron un complejo de aguas termales por la muerte de un niño que contrajo la ameba "come-cerebros"

El menor, de diez años, murió por meningoencefalitis amebiana primaria, una infección poco frecuente que no se transmite de persona a persona.

La Municipalidad de Fiambalá dispuso el cierre preventivo de un complejo de aguas termales de esa localidad de Catamarca, luego de la muerte de un niño de diez años por meningoencefalitis amebiana primaria. Se trata de una infección poco frecuente provocada por la ameba Naegleria fowleri, conocida popularmente como la “ameba come-cerebros”.

Después del deceso, las autoridades sanitarias comenzaron a analizar el agua de las termas, ubicadas a unos 320 kilómetros al noroeste de la capital provincial, para determinar si el menor pudo haber contraído allí la infección.

El complejo sigue inhabilitado sin una fecha confirmada de apertura hasta que concluyan los análisis de agua.

Las primeras señales de alerta fueron detectadas por el equipo de Infectología del Hospital Interzonal de Niños “Eva Perón”, donde el nene estuvo internado. Posteriormente, el Laboratorio Nacional de Referencia ANLIS-Malbrán confirmó el diagnóstico.

Ante esta situación, el Ministerio de Salud de Catamarca dispuso la clausura preventiva del establecimiento y puso en marcha un operativo de toma de muestras y estudios del agua para comprobar si hay presencia del microorganismo. Además, los especialistas investigan las posibles fuentes de exposición del niño durante los doce días anteriores a la aparición de los primeros síntomas.

Este organismo unicelular habita en aguas dulces templadas y cálidas, tales como lagos, ríos o aguas termales.

Desde la cartera sanitaria indicaron que el hospital había identificado manifestaciones clínicas compatibles con una infección por Naegleria fowleri, una ameba microscópica que vive libremente en el ambiente.

Por otra parte, las autoridades aclararon que no existe riesgo de transmisión para los familiares, las personas que convivían con él ni el personal médico que lo atendió, debido a que este microorganismo no se contagia de una persona a otra.

También precisaron que la infección puede producirse cuando el agua contaminada ingresa por la nariz, generalmente durante actividades recreativas acuáticas. En cambio, beber agua que contiene la ameba no constituye una vía de infección.