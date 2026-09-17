Clausuraron una chatarrería y hallaron dos motores robados

El imputado fue trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

Un operativo de prevención y control de chatarrerías terminó con la clausura de un establecimiento en Alberti al 10.100 que no estaba habilitado y donde hallaron dos motores de motos robadas.

Efectivos de la comisaría duodécima, del GAD y un perito secuestraron dos motores de motocicletas con pedidos de secuestro vigentes, uno perteneciente a una Honda Storm 125 y una Brava Nevada 110 robadas en mayo de este año.

"También se incautaron motopartes y elementos de corte y traslado", informaron autoridades policiales a 0223.

Luego de que personal municipal inhabilitara el lugar, desde la Oficina contra el Delito de Propiedad Automotor (Odepa) dispusieron la notificación de la formación de una causa por encubrimiento y el traslado del imputado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.