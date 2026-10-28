Canchita de los Bomberos: disputas entre el cambio de indicadores y la cesión al Municipio

La posibilidad que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe) avance en breve con la subasta de los terrenos de la Canchita de los Bomberos abrió múltiples debates en el Concejo Deliberante sobre cómo impedir que el espacio termine en manos privadas y siga siendo usando por los vecinos como plaza y, para ello, qué herramienta debe priorizarse para garantizar su preservación. Mientras la Unión por la Patria puso el foco en la urgencia de modificar los indicadores urbanísticos, la UCR insistió en la necesidad de que las parcelas pasen al dominio municipal.

El planteo de mayor urgencia lo expuso el concejal de Unión por la Patria Pablo Obeid, quien advirtió sobre el riesgo que la venta se concrete antes de que el Municipio adopte medidas para proteger el predio. Por eso, propuso cambiar la zonificación actual, identificada como R3E, de uso residencia, por Distrito de Urbanización Parque (UP), destinado a espacio verde y parquización de uso público.

La Comisión de Obras y un intenso debate político y jurídico sobre la salida para que la Canchita de los Bomberos siga siendo una plaza de los vecinos.

El objetivo es que los terrenos queden destinados al espacio público como plaza y pierdan las posibilidades de desarrollo inmobiliario que ofrece su condición residencial. De esa manera, perdería su potencial comercial y la subasta caería en abstracto.

"Hay que bloquear la posibilidad de venta", sostuvo Obeid, quien consideró que, si el debate sobre la titularidad se prolonga, el cambio de indicadores puede avanzar en paralelo como una herramienta para preservar el lugar. También señaló que, si un privado adquiriera los terrenos con los nuevos parámetros urbanísticos vigentes, no podría desarrollar allí un emprendimiento inmobiliario. La eficacia jurídica de esa medida dependerá de su alcance y de las condiciones aplicables al inmueble.

Pablo Obeid y Vilma Baragiola plantearon distintas estrategias para evitar que los terrenos sean destinados a un emprendimiento inmobiliario.

La postura de la UCR tuvo otro acento. La concejala Vilma Baragiola recordó que desde hace tiempo reclaman que los predios pasen al erario municipal y que se garantice su destino como espacio verde. "No estamos a favor de la venta", sostuvo, y planteó que el primer paso debe ser conseguir que la Nación retire los terrenos del listado de inmuebles en venta. También advirtió que hay otros 16 predios de General Pueyrredon incluidos en el esquema de disposición de bienes de la Aabe.

El reclamo tiene un antecedente en el Congreso: el senador nacional marplatense Maximiliano Abad presentó este año un proyecto de ley para transferir a título gratuito a la Municipalidad de General Pueyrredon el dominio de las parcelas de propiedad nacional. La iniciativa busca que el espacio quede bajo órbita municipal y conserve su uso público. Para la UCR, esa transferencia es la solución de fondo, aunque el avance de la subasta suma presión para que se adopten medidas a nivel local.

El kirchnerismo remarcó que la Aabe depende de Santilli, hombre muy cercano a Montenegro.

Por su parte, el presidente de la comisión, Fernando Muro (Pro), pidió analizar las eventuales compensaciones que podría generar una modificación de los indicadores, dado que el cambio de zonificación reduciría el valor inmobiliario de los terrenos. La discusión deberá resolver así no solo cómo preservar la Canchita de los Bomberos, sino también qué instrumento puede aplicarse con mayor rapidez y cuáles son sus consecuencias jurídicas y patrimoniales. "Lo ideal en este caso sería una cesión a nombre del Municipio de General Pueyrredon”, propuso el edil.

Finalmente, la presidente del bloque de Unión por la Patria, Mariana Cuesta, anticipó que trabajará para alcanzar acuerdos que permitan avanzar con una aprobación la semana próxima. La urgencia se hizo más notoria luego que la semana pasada la propia Aabe convocará a licitación para concesionar los hoteles de Chapadmalal. La referente del kirchnerismo también remarcó la facilidad para llevar adelante gestiones ante Nación: la Aabe está dentro del organigrama de la Jefatura de Gabinete, a cargo de Diego Santilli, hombre del Pro con excelente relación con el intendente Montenegro. Además, el vicepresidente de la Aabe es un hombre de la región, también del Pro: el exconcejal de Miramar, Joaquín Sánchez Charró.

Por el momento, la Comisión aguardará informes solicitados a la Secretaría Legal, Técnica y Hacienda, sobre los proyectos en tratamientos, sobre la vigencia del convenio que el propio Municipio firmó con Nación durante el gobierno de Pulti en torno a esos predios y sobre la situación jurídica del resto de los inmuebles que conforman el sector actualmente utilizado como plaza.