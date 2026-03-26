Impulsan una ordenanza para que la Canchita de los Bomberos pase a manos del Municipio y sea plaza pública

La Canchita de los Bomberos, en la zona norte de Mar del Plata, es utilizada desde hace décadas como espacio recreativo y deportivo por vecinos del barrio.

El avance del gobierno nacional sobre los terrenos de la denominada “Canchita de los Bomberos” sumó un nuevo capítulo en Mar del Plata: concejales de la UCR impulsaron un proyecto para que el municipio gestione la cesión gratuita del predio y lo convierta formalmente en una plaza pública, con protección urbanística permanente.

La iniciativa, presentada por la concejala Vilma Baragiola, aparece en respuesta directa al proceso de enajenación habilitado por Nación sobre esos lotes ubicados en la zona norte de la ciudad, detrás del Museo MAR y frente a la costa. Tal como viene informando 0223, esos terrenos forman parte del paquete de inmuebles que el Estado nacional considera “innecesarios” y busca vender mediante subasta.

El proyecto plantea, en primer lugar, que el Ejecutivo local gestione ante la Nación la transferencia del predio sin costo a favor del municipio, actualmente bajo control de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe). En paralelo, establece la necesidad de avanzar con una modificación del Código de Ordenamiento Territorial (COT) para incorporar formalmente el espacio como “Plaza Pública”, fijando parámetros que impidan futuros cambios de uso.

Vilma Baragiola impulsa el proyecto de ordenanza para que el municipio gestione la cesión de la Canchita de los Bomberos y garantice su preservación como espacio verde público.

En los fundamentos, se destaca el valor social acumulado del lugar, utilizado desde hace décadas como espacio recreativo y deportivo por vecinos del barrio, y se advierte que su pérdida implicaría un impacto negativo en el acceso a espacios verdes. También se retoma un antecedente clave: en 2013, un intento de destinar esos terrenos a viviendas en el marco del Procrear fue frenado tras una fuerte oposición vecinal.

La propuesta también recoge un reclamo reciente de la comunidad, respaldado por más de 5.000 firmas, que solicita preservar el predio como espacio verde. En esa línea, el texto busca blindar el destino del lugar: una vez incorporado al patrimonio municipal, quedaría prohibida cualquier enajenación, cesión a terceros o uso con fines lucrativos.

Además de la cesión, el proyecto ordena al Ejecutivo realizar gestiones administrativas, técnicas y legales de manera urgente para asegurar la transferencia y avanzar en la protección normativa del predio.

El predio, ubicado detrás del Museo MAR, quedó en el centro del debate tras el avance del Gobierno nacional para su venta y el proyecto local que busca preservarlo como plaza pública.

La discusión vuelve a poner en tensión dos miradas sobre el uso del suelo en la ciudad: por un lado, la decisión del Gobierno nacional de desprenderse de activos inmobiliarios; por el otro, la presión local para preservar uno de los espacios abiertos más emblemáticos de la zona norte.

La novedad se da además luego que la Aabe procediera recientemente al remate de un terreno en La Perla y horas después que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunciará avances en el proyecto para concesionar la explotación de los hoteles de Chapadmalal, anteriormente destinados a turismo social y también bajo control de dicho organismo nacional.