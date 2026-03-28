"Sentimos que esto es fulbito para la tribuna": vecinos de la canchita de los bomberos llaman a la UCR a firmar su proyecto

Vecinos del espacio no sintieron la propuesta como una solución, sino más bien como “fulbito para la tribuna”.

Desde la UCR presentaron un nuevo proyecto para frenar la venta de los terrenos pertenecientes a la Canchita de los Bomberos, que buscan ser vendidos por el Gobierno nacional. Ante esto, vecinos de la zona, que luchan desde hace años por la preservación del espacio y por cambios en el código urbanístico, no sintieron la propuesta como una solución, sino más bien como “fulbito para la tribuna”.

El proyecto presentado por la concejala Vilma Baragiola plantea, en primer lugar, que el Ejecutivo local gestione ante la Nación la transferencia del predio sin costo a favor del municipio, actualmente bajo control de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). En paralelo, establece la necesidad de avanzar con una modificación del Código de Ordenamiento Territorial (COT) para incorporar formalmente el espacio como “Plaza Pública”, fijando parámetros que impidan futuros cambios de uso.

Desde el radicalismo vienen trabajando el tema desde hace años.

Con estos objetivos, el proyecto ya fue girado a comisión. En diálogo con 0223, una vecina de la canchita aseguró que “le van a pedir a Nación que les ceda las tierras para después cambiar el Código de Ordenamiento a unidad paisajística. Pero en realidad el Gobierno nacional jamás se las va a dar, y mucho menos a título gratuito”.

Vecinos recordaron un proyecto presentado en 2025 .

No es la primera vez que desde la organización de vecinos se muestran en desacuerdo con las medidas propuestas por el bloque radical. Ya sucedió con un proyecto anterior, donde se hacía referencia a cambiar el código urbanístico, pero sobre las dos manzanas que ya están municipalizadas, y no sobre aquellas donde radica el conflicto, comprendidas entre las calles López de Gomara, José Mármol, Florisbelo Acosta y Ricardo Gutiérrez, según contaron vecinos en diálogo con este medio.

Convocaron al bloque a firme el proyecto presentado por la organización de vecinos

“Ellos lo que tienen que hacer es acompañar un proyecto de ordenanza preparado por vecinos, ya presentado y tramitado”. En noviembre de 2025, vecinos de la Canchita de los Bomberos presentaron un proyecto que busca modificar el indicador urbanístico correspondiente al sector comprendido. Entienden que, si se declara plaza de hecho, la iniciativa del Gobierno nacional de vender el espacio quedaría legitimada.

Para ello, la organización de vecinos convocó al bloque radical a que se acerquen a firmar una carta de compromiso con el proyecto ya presentado en 2025: “Los invitamos a que firmen una carta compromiso en la semana”

Para seguir reclamando hoy a las 15 en la Canchita de los bomberos, con diferentes actividades.

