Vecinos de la Canchita de Bomberos se manifestarán en la Fiesta del Alfajor para evitar el remate de los terrenos

Buscan visibilizar la lucha durante la celebración de la Fiesta del Alfajor.

Vecinos autoconvocados de Parque Luro se volverán a manifestar este domingo por la tarde en el Museo MAR para recuperar el espacio verde de la Canchita de los Bomberos y evitar su remate.

Según informaron en un comunicado, el encuentro se realizará a las 14:45 en inmediaciones del espacio provincial, en Félix U. Camet entre López de Gomara y Concepción Arenal, donde en paralelo se llevará a cabo la Fiesta del Alfajor.

Frente a la multitud que asista a la celebración, una significativa cantidad de frentistas buscará visibilizar la crítica situación con carteles y banners de "UP", en alusión al Código de Ordenamiento Territorial Municipal que indica que puede ser una Unidad Perquisición/Plaza (UP).

"Es un momento clave para demostrar nuestra unión y compromiso. Queremos aprovechar la oportunidad para hacer oír nuestra voz. Sumate a la lucha por nuestra canchita", indicaron en el mensaje de a convocatoria.

A fines de enero, los vecinos ya habían insistido por la falta de respuestas del intendente Agustín Neme ante reiterados pedidos para que se inicie el tratamiento de un proyecto de ordenanza que busca frenar la venta de los terrenos.

En esa nota presentada ante el Concejo Deliberante el 19 de noviembre, solicitan una modificación del indicador urbanístico correspondiente a las manzanas comprendidas por las calles López de Gomara, José Mármol, Florisbelo Acosta y Ricardo Gutiérrez para que el predio sea afectado como plaza.

La iniciativa surge como respuesta al trámite iniciado por el Gobierno nacional, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe), para rematar los dos terrenos que componen la Canchita. Si bien los inmuebles son propiedad del Estado nacional, el Municipio podría resguardar el uso del espacio en caso de afectarlos como plaza, tal como solicitan los vecinos.