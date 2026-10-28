Impactante video: una docente terminó hospitalizada tras ser arrastrada de los pelos y golpeada por una alumna

Una docente de una escuela secundaria debió recibir atención médica y quedó hospitalizada luego de sufrir una violenta agresión por parte de una alumna, que la arrastró de los pelos y la golpeó frente a sus compañeros.

La agresión se desencadenó cuando la profesora intentó hacer cumplir las nuevas medidas de regulación del uso de teléfonos celulares durante las clases. Según trascendió, la estudiante se negó a guardar el dispositivo y, tras la insistencia de la docente, reaccionó violentamente.

El hecho ocurrió en la Escuela Secundaria N° 5 “Héroes Nicoleños de Malvinas”, en San Nicolás de los Arroyos. Las imágenes muestran a la profesora tendida en el piso del aula mientras la alumna la arrastra de los pelos, ante la presencia de otros estudiantes.

El ataque ocurrió en una escuela secundaria luego de que la profesora le pidiera a la estudiante que guardara el celular.

La agresión quedó registrada y hay denuncias por los videos

Algunos de los alumnos que estaban presentes grabaron el ataque. En uno de los registros que circularon en las redes sociales se observa cómo la docente es arrastrada y golpeada en el suelo, a pocos centímetros del pizarrón.

Tras la agresión, la profesora debió recibir atención médica y fue hospitalizada en el centro de salud local.

Además, surgieron denuncias sobre un supuesto pedido de las autoridades escolares para que docentes y estudiantes eliminaran los videos del episodio. Esa situación también quedó bajo investigación.

Algunos de los alumnos que estaban presentes grabaron el ataque.

SUTEBA reclamó protección para los docentes

Tras conocerse lo sucedido, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) expresó su rechazo a la violencia en las escuelas y aseguró que intervino desde el primer momento para acompañar a la comunidad educativa.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, el gremio afirmó: “Desde el primer momento, nos acercamos a la institución para acompañar al equipo de conducción, mantuvimos contacto con los responsables de intervenir en la situación y se activó el protocolo de resguardo y reparación para la docente”.

Además, señaló que solicitó a la Jefatura Distrital la conformación de una Mesa Intersectorial para abordar y prevenir las situaciones de violencia en el ámbito escolar. Según detalló, también participó de una reunión junto a equipos de conducción, la Inspección Regional y organizaciones sindicales docentes.

Suteba y otros gremios repudiaron lo sucedido y reclamaron medidas de prevención.

En ese marco, Suteba advirtió sobre la necesidad de garantizar la protección de los trabajadores de la educación y sostuvo que “no podemos naturalizar las agresiones ni desproteger a quienes tienen la responsabilidad de enseñar”.

Por su parte, Educadores Nicoleños Asociados (ENIA), adheridos a la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), manifestó su “profunda preocupación y enérgico rechazo” por lo ocurrido.

La organización también repudió “toda forma de violencia hacia quienes, día a día, sostienen con responsabilidad y compromiso la tarea de enseñar” y exigió a las autoridades educativas una intervención que garantice las medidas de protección y el acompañamiento necesarios.

Prevención: el reclamo para evitar nuevos episodios

Las organizaciones docentes coincidieron en que la respuesta no debe limitarse a intervenir después de una agresión, sino que es necesario fortalecer las medidas de prevención y los mecanismos de acompañamiento dentro de las escuelas.

En ese sentido, ENIA reclamó una “respuesta institucional concreta y oportuna, evitando que la trabajadora quede sola frente a una situación de esta gravedad”.

El sindicato también advirtió que las instituciones educativas no pueden afrontar estas problemáticas en soledad y consideró “imprescindible fortalecer el trabajo conjunto entre las instituciones educativas, las autoridades y los organismos correspondientes, promoviendo acciones de prevención y abordajes integrales que permitan construir espacios escolares seguros, basados en el respeto y la convivencia”.

El caso volvió a poner en el centro del debate la violencia en las aulas y la necesidad de establecer herramientas institucionales que permitan intervenir ante los conflictos, proteger a los trabajadores y garantizar condiciones adecuadas para enseñar y aprender.