Otra vez la violencia en las escuelas: golpearon a una preceptora en medio de un conflicto entre alumnos

Una ola de violencia se ha desatado en las escuelas y genera una gran preocupación en el sistema educativo donde docentes, autoridades y alumnos ya no se sienten a salvo.

El miércoles por la mañana una preceptora fue agredida cuando trataba de intervenir en una pelea entre los alumnos. Como consecuencia recibió un golpe en el rostro y debió ser asistida.

El hecho ocurrió en la Escuela Normal de Olavarría donde funciona la Secundaria N°10. Por este motivo, desde la Jefatura Distrital confirmaron que llevarán a cabo una jornada de trabajo especial durante el turno mañana para reflexionar sobre los episodios de violencia.

La jornada se desarrollará en dos instancias y reunirá a autoridades de la Jefatura, equipos de inspección y alumnos. Desde el establecimiento explicaron que durante la mañana se abrirá un espacio de trabajo conjunto para reflexionar sobre lo ocurrido y definir acciones orientadas a fortalecer la prevención y la convivencia dentro de la comunidad educativa.

El episodio volvió a encender las alarmas entre las autoridades del ámbito educativo y obligó a reorganizar el funcionamiento habitual de las actividades previstas para el turno mañana de este jueves.