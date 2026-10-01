Paro docente en Mar del Plata: advierten que la violencia “está estallando dentro de las aulas”

El paro docente que se realizó este jueves en Mar del Plata tuvo entre sus principales reclamos la situación de violencia que atraviesan las escuelas. La medida de fuerza, que inicialmente había sido convocada por Suteba Multicolor, se extendió luego a cuatro de los cinco gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), en respuesta a una sucesión de agresiones contra trabajadores de la educación en distintos puntos de la provincia.

En la ciudad, docentes de la agrupación Roberto Santoro de Suteba Multicolor participaron de la jornada de protesta y realizaron una concentración frente a la sede de Ioma de avenida Independencia al 2700. Entre los oradores estuvo Julián Ucci, quien puso el foco en los episodios de violencia que se registran en los establecimientos educativos.

“Estamos hablando de los hechos de violencia que se siguen multiplicando en las escuelas”, sostuvo Ucci, quien vinculó esas situaciones con el deterioro de las condiciones sociales y económicas que atraviesan a las comunidades educativas.

Según planteó, esa conflictividad termina trasladándose a los establecimientos. “Nos está estallando dentro de las aulas, dentro de las escuelas”, afirmó.

Ucci remarcó, sin embargo, que su diagnóstico no se limita a las situaciones de violencia y destacó el rol que cumplen las escuelas para los estudiantes. “Siguen siendo un espacio de encuentro, de abrazo, de acompañamiento, donde niñeces y juventudes encuentran un lugar de abrigo, de contención”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que la tarea cotidiana de los docentes también implica ofrecer a los alumnos herramientas para comprender la realidad y pensar alternativas para transformarla.

El dirigente mencionó como ejemplo las situaciones ocurridas durante los últimos días y recordó particularmente un episodio registrado en la Secundaria 6 de Mar del Plata, al que ubicó entre “tantos” casos que, según afirmó, se vienen multiplicando en establecimientos de la provincia.

El reclamo por la violencia también fue incorporado por los gremios que convocaron al paro provincial. La medida surgió luego de agresiones físicas contra docentes y directivos en distintos distritos bonaerenses, entre ellos San Miguel, Hurlingham, Almirante Brown y Florencio Varela.

El reclamo salarial y cuestionamientos por la cobertura de Ioma

Durante su intervención, Ucci también cuestionó la situación salarial de los trabajadores de la educación y planteó que los ingresos no alcanzan para cubrir el costo de vida.

“Estamos hablando de una canasta familiar mentirosa del Indec que no contempla el alquiler, que no contempla los reales costos de vida en $1.600.000”, afirmó.

Según el dirigente, un preceptor percibe actualmente alrededor de $800.000, por lo que muchos trabajadores necesitan acumular cargos o empleos para alcanzar un ingreso suficiente. “La realidad empuja al triple cargo o al pluriempleo, no da para más la situación”, sostuvo.

La jornada de protesta tuvo además como escenario la sede de Ioma, donde los docentes reclamaron por las dificultades para acceder a prestaciones médicas.

Ucci aseguró que los trabajadores encuentran dificultades para conseguir atención y denunció la existencia de cobros adicionales para acceder a determinadas prestaciones. “Perdemos prestaciones día tras día, no tenemos dónde atendernos en guardia, hay que pagar encima de la cobertura de Ioma siempre un plus”, afirmó.

En este punto, el dirigente cuestionó tanto la situación de las clínicas privadas como las políticas implementadas por el gobierno bonaerense.