Tensión en Córdoba: una nena de 6 años llevó un arma al colegio

Una alumna de primer grado llevó un arma a la escuela. Foto: Ilustrativa 0223.

Una niña de primer grado llevó un arma al colegio en la ciudad de Córdoba. Ocurrió esta mañana y generó preocupación al interior de la comunidad educativa.

El colegio privado está ubicado en las inmediaciones del barrio Alberdi. Según ElDoce el arma de fuego estaba en la mochila de la menor de edad junto a sus pertenencias.

La comunidad educativa aseguró que la nena habría tenido acceso al arma porque su mamá sería policía. Hasta ahora no se informaron más detalles sobre cómo llegó la pistola a la mochila.

Amenazas de tiroteo en Mar del Plata

Meses atrás, las escuelas de todo el país advirtieron por una serie de pintadas y mensajes que anunciaban tiroteos simultáneos. Según trascendió, estos mensajes violentos surgieron a partir de un reto viral de TikTok.

La sorpresa apareció luego de que se constatara que el hecho también llegó a un colegio de Mar del Plata. Las amenazas se replicaron en Tucumán, Mendoza, Córdoba, Neuquén, Tierra del Fuego y también en la Ciudad de Buenos Aires.

Una imagen tomada en la puerta de un baño indica: “22/4 Tiroteo”. El miedo se desató en una institución del barrio Pompeya y un grupo de padres decidió no enviar a sus hijos ese día a estudiar, para evitar el riesgo de que ocurra una tragedia.