Dar Salud presente en un importante congreso sobre obras sociales

El sitio fue un punto de encuentro para pensar el presente y el futuro de la salud argentina.

Puerto Iguazú es sede del V Congreso Nacional del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina (COSSPRA), un encuentro que reúne a referentes del sistema sanitario para analizar los principales desafíos de la salud argentina y avanzar en propuestas que contribuyan a fortalecer su funcionamiento.

La actividad se desarrolla los días 28 y 29 de octubre en el Iguazú Grand Hotel, bajo el lema “Innovación y Políticas de Estado”. La convocatoria incluye a autoridades nacionales y provinciales, representantes de las obras sociales provinciales, especialistas, prestadores y actores vinculados con la gestión y el financiamiento de los servicios de salud.

Uno de los principales objetivos del Congreso es generar un espacio de intercambio que permita construir consensos frente a las dificultades que atraviesa el sistema sanitario. Entre los temas centrales figuran el financiamiento de las prestaciones, la incorporación de nuevas tecnologías, la cobertura de salud y la necesidad de garantizar condiciones de acceso más equitativas en todo el país.

La agenda también contempla el análisis de estrategias de prevención, la integración de los distintos componentes del sistema y la distribución de responsabilidades entre el Estado nacional y las provincias. Además, especialistas nacionales e internacionales aportan experiencias y perspectivas sobre regulación, evaluación de tecnologías sanitarias e innovación.

El encuentro busca que las discusiones trasciendan el diagnóstico de los problemas actuales y contribuyan a formular propuestas concretas para un sistema más integrado, sostenible y capaz de responder a las necesidades de la población.

En la jornada inaugural estuvieron el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua; el intendente de Puerto Iguazú, Claudio Filippa; y el ministro de Salud de Misiones, Héctor González; junto a los integrantes de la Junta Ejecutiva de COSSPRA: presidente Carlos Funes (OSEP - Mendoza), vicepresidente Lisandro Benmaor (IPS - Misiones), secretario Martín Baccaro (IPS - Salta) y tesorera Claudia Ortiz (APOS - La Rioja).

Dar Salud, presente en el encuentro nacional

En este marco, Dar Salud participa del Congreso, sumándose a un espacio de intercambio que reúne a instituciones y profesionales comprometidos con los desafíos actuales de la atención sanitaria.

"La presencia en este tipo de encuentros permite acompañar las discusiones sobre la evolución del sistema de salud, conocer experiencias de distintos puntos del país y participar de una agenda que pone en el centro la calidad de la atención, la sostenibilidad de los servicios y las necesidades de las personas", expresó Graciela Tivani, socia gerente de la empresa líder en internación domiciliaria.

Durante dos jornadas, Puerto Iguazú se convierte así en un punto de encuentro para pensar el presente y el futuro de la salud argentina, en un contexto que exige articulación, innovación y políticas públicas capaces de dar respuestas a una realidad cada vez más compleja.