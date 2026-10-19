Octubre Rosa: Dar Salud realizará una jornada de concientización y prevención del cáncer de mama

En el marco del mes de concientización sobre el cáncer de mama, Dar Salud Internación Domiciliaria organiza la jornada "Octubre Rosa: prevenir, acompañar, vivir mejor". La cita será el próximo viernes 23 de octubre, entre las 16 y las 20 en las instalaciones de Espacio Edea (Mendoza 2800 esquina Garay).

​La propuesta, abierta a toda la comunidad con entrada libre y gratuita, busca generar un espacio de encuentro para informarse, hacer preguntas y adquirir herramientas concretas para el cuidado personal y del entorno familiar. La actividad cuenta con el apoyo y participación de diversas organizaciones del ámbito público y privado de la ciudad, entre ellas la Secretaría de Salud MGP, Clínica 25 de Mayo, Clínica y Maternidad Colón, Clínica Pueyrredon, Énfasis, Cultura Bio Multiespacio y Escuela de Biodanza Costa Marplatense.

​Cronograma de charlas y actividades

​A lo largo de la tarde se abordarán distintos ejes vinculados a la prevención, el aspecto genético, la salud emocional y las opciones de tratamiento:

​16:00 - 16:15 hs: Recepción del público.



​16:15 - 16:25 hs: Apertura institucional y presentación de las entidades participantes.



​16:25 - 16:55 hs — Detectar a tiempo: Charla sobre prevención y diagnóstico precoz del cáncer de mama, a cargo de la Dra. Melina Toribio (Tocoginecóloga, Esp. en Endocrinología Ginecológica - Secretaría de Salud MGP).



​16:55 - 17:25 hs — Cáncer de mama, duelo y esperanza: Un abordaje sobre la contención y la dimensión emocional del proceso, guiado por el Lic. Mauro Lanciotti (Clínica 25 de Mayo).



​17:25 - 17:55 hs — ¿Está en mis genes?: Exposición sobre historia familiar, genética y riesgo, a cargo de la Dra. Mariana Wilant (Dar Salud Internación Domiciliaria).



​17:55 - 18:25 hs — Cáncer al Descubierto: Presentación del proyecto para acompañar e informar al paciente, liderado por el Dr. Manuel Zoppi (Clínica y Maternidad Colón).



​18:25 - 18:55 hs — Reconstrucción mamaria: Recorrido por las opciones de tratamiento desde la cirugía reconstructiva, dictado por la Dra. Francisca Kuhn y la Dra. Martina Romanik (Clínica Pueyrredon).



​19:05 - 19:50 hs — Biodanza (Habitar el cuerpo, celebrar la vida): Espacio vivencial coordinado por la Escuela de Biodanza Costa Marplatense y Cultura Bio Multiespacio.

​19:50 - 20:00 hs: Agradecimientos y cierre de la jornada.

​Información general

​Fecha: Viernes 23 de octubre de 2026.

​Horario: De 16:00 a 20:00 hs.

​Lugar: Espacio EDEA (Mendoza 2800 esq. Garay).

​Acceso: Entrada libre y gratuita.