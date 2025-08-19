Dar Salud continúa con la campaña solidaria “Puentes de Sonrisas” por el Día de las Infancias

Las donaciones serán entregadas en el merendero Los Peques del barrio Belisario Roldán.

En el marco del Día de las Infancias, Dar Salud Internación Domiciliaria sigue adelante con su iniciativa solidaria “Puentes de Sonrisas”, una propuesta que busca llevar alegría y acompañamiento a niños y niñas que más lo necesitan.

La campaña, que ya está en marcha, invita a toda la comunidad a sumarse con donaciones de juguetes nuevos o en excelente estado, libros y cuentos infantiles, útiles escolares, prendas de abrigo -como camperas, gorros y bufandas-, y material creativo (fibrones, lápices, hojas, témperas, entre otros).

Las donaciones se recibirán hasta el viernes 22 de agosto en Dar Salud Casa Central (La Rioja 2371). Posteriormente, serán entregadas en el merendero Los Peques del barrio Belisario Roldán.

Desde la empresa destacan que “cada donación es un puente que puede transformar la realidad de un niño y regalarle una sonrisa”.

A esta campaña también se sumó Pierino Café, por lo que también se pueden acercar donaciones a sus locales de Tucumán 3328, Hipólito Yrigoyen 3480 y

Rodríguez Peña 4655 (sector balnearios Playa Grande).