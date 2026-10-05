Dar Salud tuvo una destacada participación en el XII Encuentro Nacional de Cuidados Paliativos

Dar Salud, empresa líder de internación domiciliaria, tuvo una destacada presencia en el XII Encuentro Nacional de Cuidados Paliativos

Dar Salud, empresa líder de internación domiciliaria, tuvo una destacada presencia en el XII Encuentro Nacional de Cuidados Paliativos, desarrollado en el Hotel Uthgra Sasso, un espacio que convocó a profesionales y referentes vinculados con el abordaje integral de las personas que atraviesan procesos de enfermedad avanzada.

El encuentro tuvo como lema “Reconocer la realidad para transformar el cuidado: de la práctica cotidiana a la mejora del sistema”, y propuso generar un ámbito de intercambio y reflexión sobre los desafíos que enfrenta actualmente el sistema de cuidados paliativos.

Entre los principales ejes temáticos se abordaron la realidad de los equipos en el territorio, su identidad, distribución y pertenencia; las dificultades de accesibilidad y las inequidades existentes; los modelos actuales de atención y las formas de cuidar en el presente; y la construcción de nuevas perspectivas para el futuro de los cuidados paliativos.

En ese marco, Dar Salud contó con un stand institucional, donde pudo compartir su experiencia y generar un espacio de diálogo con profesionales y participantes del encuentro. Desde la institución destacaron especialmente la posibilidad de intercambiar conocimientos y experiencias en torno a una disciplina que plantea una concepción integral del cuidado.

Para Dar Salud, los cuidados paliativos no se limitan al tratamiento de síntomas o necesidades físicas. Implican también contemplar el bienestar emocional, los vínculos, los valores, las decisiones y la historia de cada persona, además de acompañar a su familia, que forma parte fundamental de ese proceso.

“Porque incluso cuando curar ya no es posible, cuidar, aliviar y acompañar siguen siendo esenciales”, sostienen desde la institución.

Una conversación que continúa

Como continuidad de este espacio de reflexión, Dar Salud invita a participar del webinar gratuito “¿Sabemos cuidar cuando no podemos curar?”, a cargo del Lic. Jorge Hoffmann.

La actividad se realizará el martes 10 de noviembre a las 18, a través de la plataforma Zoom, y propone profundizar sobre los desafíos que implica acompañar y cuidar cuando la curación deja de ser el objetivo posible.

La participación es gratuita y requiere inscripción previa. Inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSY9s0foN88G7AyPBNJli6tmSjWBHfqlIOoPUOs6sCKooipg/viewform?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio