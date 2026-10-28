Darín, Brandoni, Moria, Cazzu y Natalia Oreiro entre los elegidos para las proyecciones gratuitas del Festival de Cine

El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata confirmó los títulos que formarán parte de las proyecciones especiales gratuitas que se realizarán en Villa Victoria Ocampo que incluyen, además de las películas estrenadas este año, suma un homenaje al recordado Luis Brandoni.

Así, el cronograma de proyecciones especiales queda conformado por: La virgen de la tosquera, Risa y la cabina del tiempo, Parque Lezama, Yo Narciso, Lo dejamos Acá y El Partido.

La virgen de la Tosquera: Un amor adolescente, unos celos que crecen y un verano en el que la magia negra entra en escena. En plena crisis argentina de 2001, Natalia, Mariela y Josefina están enamoradas de Diego, su amigo de la infancia. Pero la aparición de Silvia, una mujer mayor que conquista su atención, cambia el equilibrio del grupo. Decidida a recuperar a Diego, Natalia recurre a su abuela Rita, quien la introduce en el mundo de los hechizos y la magia negra. Se proyectará el sábado 14.

El Partido: El icónico partido entre Argentina e Inglaterra, jugado en el Estadio Azteca en 1986, condensó historia, política, memoria y mito en noventa minutos. El partido reconstruye ese acontecimiento como un recuerdo vivo en el inconsciente, pero también como el punto culminante de más de doscientos años de tensiones, encuentros y desencuentros entre ambas naciones. Podrá verse el lunes 9 a las 20

Parque Lezama: Se proyectará el martes 10. Es es una comedia que narra la improbable amistad entre un histórico militante del Partido Comunista y un conformista de manual. Desde un banco del Parque Lezama, Antonio Cardozo y León Schwartz comparten charlas llenas de carcajadas, ternura y emoción, mientras enfrentan conflictos con personajes del parque y con sus propias familias

El viernes 13 es el turno de Ricardo Darin y Diego Peretti. Lo dejamos Acá, una de las pellículas del momento se traslada a la pantalla grande. Un psicoanalista pragmático pierde la fe en los métodos habituales de la psicología y comienza a sobrepasar los límites con sus pacientes. Todo parece funcionar hasta que un escritor con un bloqueo creativo llega a su consulta.

Moria, Natalia Oreiro y Adrián Suar desembarcan con Yo Narciso el domingo 8. Rocío escribe un libro sobre el narcisismo. Para entender mejor al ?sujeto?, elige como caso a Máximo Rey, un carismático cirujano plástico. Bajo una falsa identidad, se hará pasar por una paciente interesada en un retoque estético, pero las consultas pronto se convierten en citas donde él despliega todo su encanto.

El miércoles 11 vuelve al Festival de cine Risa y la cabina del viento. Protagonizada por Cazzu y Diego Peretti, la historia sigue los pasos de Risa, una niña de 10 años qie luego de perder a su padre en un trágico incendio, descubre un teléfono público fuera de servicio que le permite hablar con los muertos. Cada uno de ellos tiene un deseo, un pedido, algo que resolver. Si Risa los ayuda con sus asuntos pendientes en el mundo de los vivos, ellos le dejarán cumplir su deseo imposible: el de hablar con su padre una última vez.