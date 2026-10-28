Sorteo 3421 del Quini 6: un bonaerense acertó los seis números y se lleva más de $1.080 millones

El sorteo número 3421 del Quini 6 de este miércoles 28 de octubre puso en juego esta noche un pozo de más de 4.403 millones de pesos, con casi de 1.200.000 apuestas que persiguen el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país.

En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 hubo en juego esta noche un premio de más de 1.164 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 25 - 45 - 38 - 34 - 06 - 36. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá creciendo para el sorteo del próximo domingo.

En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hubo en juego un pozo de 1.574 millones de pesos. Los números que salieron esta noche fueron:09 - 44 - 29 - 26 - 19 - 33. En esta modalidad tampoco hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá aumentado para el sorteo que viene.

El premio de la Gran Revancha se fue para provincia de Buenos Aires.

Sorteo del Quini 6: resultados y ganadores del miércoles 28 de octubre

El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 puso en juego este miércoles un pozo de más de 1.080 millones de pesos en premios. Los números que salieron fueron: 35 - 43 - 26 - 45 - 42 - 22. En esta modalidad hubo un apostador con seis aciertos y se llevó todo: $1.080.516.153,60. La montaña de dinero se fue para Bosques, en la zona sur de la provincia de Buenos Aires.

El sorteo del "Siempre Sale" del Quini 6 puso en juego un pozo de más de 368 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 26 - 22 - 20 - 37 - 35 - 36. En este sorteo, hubo 2 ganadores con 5 aciertos y cada uno se llevó un premio de más de $184 millones. Los ganadores son de Santa Fe y Córdoba.

El sorteo del próximo domingo del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de 4.750 millones de pesos.