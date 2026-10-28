El Poli fue una fiesta: Peñarol aplastó a San Martín, sigue invicto en el arranque de la Liga Nacional

El equipo de Leandro Ramella goleó a San Martín en el Poli y sigue invicto en este inicio de la temporada.

Peñarol sigue dando señales positivas en la Liga Nacional de Básquet. El equipo de Leandro Ramella derrotó con autoridad a San Martín de Corrientes por 95-76, en su segundo partido como local en la temporada, y estiró su invicto a cuatro triunfos en igual cantidad de presentaciones.

El gran protagonista de la noche fue Luciano Guerra, máximo anotador del encuentro con 25 puntos y una pieza clave para sostener la diferencia durante los momentos de mayor resistencia del conjunto correntino. Agustín Pérez Tapia también tuvo una destacada actuación con 17 unidades, mientras que Andrés Jaime aportó siete asistencias para conducir el juego ofensivo.

Desde el primer cuarto, el Milrayitas marcó diferencias con una defensa firme y buenas decisiones en ataque. Pérez Tapia comenzó a lastimar cerca del aro y Guerra se sumó sobre el cierre para establecer un contundente 23-11. San Martín intentó reaccionar con el empuje de Salvador Giletto, exjugador de Peñarol, pero el local mantuvo la paciencia, encontró respuestas en Al Thornton y se fue al descanso largo con una ventaja de 48-32.

En el tercer período, el conjunto correntino buscó meterse nuevamente en partido de la mano de Gorostio y Lautaro Berra, pero cada acercamiento encontró una respuesta del equipo de Ramella. Guerra y Pérez Tapia continuaron liderando las ofensivas para conservar una diferencia de 15 puntos. Berra terminó como máximo anotador de San Martín con 15 unidades y nueve rebotes, mientras que Moreira registró un doble-doble de 12 puntos y 11 rebotes, insuficiente para cambiar el rumbo del encuentro.

En los diez minutos finales, Peñarol terminó de confirmar su superioridad y cerró un triunfo amplio por 95-76 que lo mantiene invicto, con récord de 4-0. La noche fue completa ya que Ramella le dió la chance de debutar a otro joven. Fue Joaquín Bulchi, el escolta que aprovechó la lesión de Selem Safar, para ser parte del equipo y el entrenador no dudó en darle los primeros minutos. Además también sumó sus primeros minutos con la camiseta del "Milrayita" y se dio el gusto de anotar un triple sobre el final del encuentro.

El equipo marplatense afrontará ahora una extensa seguidilla de compromisos como visitante y recién volverá a jugar en el Polideportivo Islas Malvinas el próximo 10 de diciembre. Ahora el equipo marplatense tendrá que viajar a Santiago del Estero: el sábado 31 enfrentará a Quimsa a partir de las 11:30 y el lunes 2 de noviembre enfrentará a Olímpico de La Banda.

Síntesis:

Peñarol: Guerra 25, Pérez Tapia 17, Bednarek 11, Giorgetti 9, Jaime 9, Al Thorton 8, Basualdo 7, Vega 3, Bulchi 3, Chiaraviglio 2, Aman 1.

Marcador: 23-11, 47-32, 72-57, 95-76

Estadio: "Polideportivo Islas Malvinas"

Fotos: Prensa Peñarol