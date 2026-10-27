Riestra perdió y Aldosivi sigue con vida: qué le queda a cada uno

Aldosivi se aferra a la Primera y llegó con chances a la recta final.

Mientras hay vida hay esperanza. Y si hay algo que hoy nadie le puede quitar a Aldosivi, es la esperanza. Aldosivi hizo lo que tenía que hacer, le ganó a Belgrano y le trasladó la presión a su rival directo. Riestra no sumó en Alta Córdoba y el "tiburón" sigue con chances de mantener la categoría cuando quedan dos fechas dramáticas para el final del torneo.

Ahora sólo resta ganar y ganar. El conjunto de Javier Sanguinetti visitará el viernes a las 21.15 a Racing en Avellaneda con la obligación de sumar para no decretar el descenso. Si empata, necesita que Riestra pierda con Talleres para llegar con posibilidades a la última fecha, mientras que un triunfo lo dejará a un punto del "malevo" a una del final.

En la jornada decisiva, el "tiburón" recibe en el Minella a River, mientras que Riestra jugará como visitante de Independiente. Pero para eso habrá que esperar, porque todo dependerá de lo que suceda el fin de semana.

Lo que les queda

Aldosivi (19 puntos)

15° fecha: viernes 21.15 vs. Racing (V)



16° fecha: a confirmar vs. River (L)

Riestra (23 puntos)

15° fecha: Sábado 17hs. vs. Talleres (L)



16° fecha: a confirmar vs. Independiente (V)



