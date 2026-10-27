El DT del rival directo de Aldosivi dejó su cargo antes de la definición del descenso

En el fútbol argentino hay cada vez menos paciencia y está a la vista. En las últimas horas y después de una nueva derrota, Guillermo Duró dejó de ser el entrenador de Deportivo Riestra. En ese sentido y a raíz del mal presente deportivo de la institución, dio un paso al costado y ahora ya son 28 técnicos que dejaron su cargo en 2026.

Bien se sabe que el Malevo atraviesa una crisis futbolística por primera vez desde su histórico ascenso a Primera División y pelea la permanencia. Sin ir más lejos, con 6 puntos en juego ya que faltan apenas dos fechas para que termine la temporada regular, está 4 puntos arriba de Aldosivi y también preocupa de cara al próximo año en la tabla de promedios.

Lo cierto es que Guillermo Duró renunció a su cargo y Deportivo Riestra se quedó sin director técnico a pocos días de terminar el Torneo Clausura 2026. Luego de una nueva derrota en el ámbito doméstico donde este lunes perdió 1-0 contra Instituto, horas más tarde decidió dar un paso al costado para ponerle punto final a su estadía en el club.

Durante su paso por la institución oriunda de Bajo Flores, dirigió un total de 27 partidos oficiales al frente del plantel profesional. En ese lapso de tiempo, consiguió 6 victorias, 9 empates y 12 derrotas en 205 días. Lo curioso es que tenía contrato hasta fin de año, pero no esperó a finalizar el certamen y optó por irse antes de culminar su convenio.