Nicolás Ramírez, el árbitro del superclásico: los antecedentes con Boca y River

Nicolás Ramírez estará en el foco de las miradas el domingo en La Bombonera.

La Liga Profesional del Fútbol (LPF) confirmó este martes que Nicolás Ramírez será el árbitro del Superclásico que disputarán Boca y River el próximo domingo a partir de las 15 en "La Bombonera".

Se tratará de su cuarta vez a cargo de dirigir el partido más importante del fútbol argentino, con dos triunfos para el “Millonario” y una victoria del "xeneize". Le ganó la pulseada a Facundo Tello y Yael Falcón Pérez, los otros candidatos.

Nicolás Ramírez dirigió a River en 21 partidos, en los que hubo once victorias, 3 empates y siete derrotas (57% de puntos obtenidos). Con Boca, en tanto, fueron 14 encuentros, con siete triunfos dos paridades y cinco caídas (54.8%).

El primer antecedente de Ramírez en un Superclásico se registró en septiembre de 2024, cuando River derrotó a Boca por 1-0 en La Bombonera. En aquella oportunidad, Manuel Lanzini convirtió el único gol del encuentro y le permitió al Millonario quedarse con la victoria como visitante.

Posteriormente, en abril de 2025, el árbitro volvió a dirigir un enfrentamiento entre ambos equipos. Esta vez, River consiguió un triunfo por 2-1 en el estadio Monumental y amplió su registro favorable en los partidos disputados bajo su conducción.

Sin embargo, el antecedente más reciente favoreció a Boca. En noviembre de 2025, el Xeneize derrotó a River por 2-0 en La Bombonera, resultado que representó la primera victoria del conjunto azul y oro en un Superclásico dirigido por Ramírez.

La terna completa

Árbitro: Nicolás Ramírez



Asistente 1: Maximiliano Del Yesso



Asistente 2: Pablo González



Cuarto árbitro: Sebastián Zunino



VAR: Silvio Trucco



AVAR: Gastón Suárez



