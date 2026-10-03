"377 búsquedas": el macabro hallazgo de la Justicia en el celular de Claudio Barrelier por el caso Agostina Vega

El peritaje técnico sobre el teléfono celular de Claudio Barrelier incorporó pruebas determinantes a la causa que investiga el femicidio de la adolescente Agostina Vega. Los peritos de la Justicia lograron recuperar conversaciones, fotografías y archivos digitales que habían sido eliminados del dispositivo. "Los peritos recuperaron conversaciones, fotografías y otros archivos digitales que no estaban disponibles en la primera revisión", explicó Carlos Nayi, abogado de la familia de la víctima.

Se trata del principal acusado por el femicidio.

Cuáles fueron las búsquedas que realizó Claudio Barrelier

Entre las pruebas más contundentes del informe pericial figura el rastreo del historial de navegación web del acusado. La inspección técnica detectó un total de 377 búsquedas en internet vinculadas de forma directa con la víctima y con términos asociados a abuso sexual infantil. Estos hallazgos motivaron la apertura de un expediente separado por tenencia de material ilícito, el cual tramitará de forma paralela a la causa principal por el crimen.

La reconstrucción digital abarcó conversaciones de WhatsApp, interacciones en Instagram, registros de llamadas y datos de geolocalización vinculados a aplicaciones de viajes. El análisis de estas plataformas confirmó que el acusado conocía a la adolescente con anterioridad. El detenido había mantenido una relación sentimental previa con la madre de Agostina, circunstancia que le permitió construir un vínculo de cercanía y confianza con la joven antes del hecho.

También se verificó en una pesquisa anterior que Barrelier tenía "fetiches porno".

El expediente principal por el asesinato de Agostina ya fue elevado a juicio oral, instancia donde Barrelier deberá enfrentar al tribunal correspondiente. El material recuperado del teléfono celular será valorado por los jueces durante las audiencias para establecer las responsabilidades penales. Mientras tanto, la querella confía en que los nuevos registros digitales aporten la contundencia necesaria para lograr la pena máxima durante el debate judicial.