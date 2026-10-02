Intentó robar cables de un transformador con un Tramontina y murió electrocutado

Esta madrugada un hombre murió tras recibir una descarga eléctrica en plena calle en el barrio Parque República de la ciudad de Córdoba. Según aseguró un testigo, la víctima intentaba robar cables de un transformador utilizando un cuchillo de tipo Tramontina.

Según fuentes policiales, el hecho que derivó en la muerte del hombre ocurrió alrededor de las 4 de la mañana en la intersección de las calles Quintuco y Sayhueque de la capital provincial.

Según trascendió, un vecino vio desde su casa al hombre manipulando el transformador y un momento después, cayendo sobre el asfalto tras recibir una fuerte descarga eléctrica.

Tras el trágico hecho intervino un servicio de emergencias, que al llegar al lugar constató el fallecimiento del joven por electrocución. Aseguraron que presentaba quemaduras en las dos manos y en el rostro.