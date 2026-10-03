La prenda usada por Jordan en el tercer partido de las Finales de la NBA de 1998 se subastó a través de Joopiter, superando el récord previo.

El legado de Michael Jordan sigue vigente a pesar de su retiro hace décadas. Una camiseta que usó durante el tercer partido de las Finales de la NBA en 1998 fue vendida por 12,26 millones de dólares, estableciendo un nuevo récord para prendas utilizadas en partidos de la liga estadounidense.

La histórica camiseta de Jordan que se subastó 12,26 millones de dólares

La subasta, realizada el 29 de septiembre por la plataforma Joopiter, fundada por el músico Pharrell Williams, destacó por la exclusividad de la pieza, que pertenece a la última temporada de Jordan con los Chicago Bulls. Esa campaña, conocida como “The Last Dance”, culminó con el sexto título de la franquicia en ocho años.

Este precio supera ampliamente el récord anterior de 10,091 millones de dólares, logrado en 2022 por una camiseta que Jordan vistió en el primer encuentro de esa misma serie final contra Utah Jazz, subastada por Sotheby’s.

La histórica camiseta de Jordan en su último anillo

Si bien la camiseta de Jordan estableció un nuevo máximo para prendas usadas en partidos de la NBA, la prenda deportiva más cara subastada hasta ahora sigue siendo la camiseta que Babe Ruth utilizó en la Serie Mundial de 1932, vendida por 24,12 millones de dólares en 2024.

La camiseta de Babe Ruth utilizó en la Serie Mundial de 1932, vendida por 24,12 millones de dólares en 2024

El artículo vendido en esta ocasión corresponde al tercer partido de las Finales de 1998, disputado el 7 de junio, en el que los Bulls derrotaron 96-54 a Utah, tomando ventaja 2-1 en la serie que finalizaría en seis encuentros. Jordan fue el máximo anotador de Chicago con 24 puntos y la camiseta conserva detalles únicos, como el parche oficial de las Finales de ese año.

Jordan lanzando un game winner

Según Joopiter, esta es la única camiseta blanca de Jordan usada en un triunfo en las Finales de 1998 que ha aparecido públicamente. La subasta había estimado un valor entre 10 y 15 millones de dólares, cifra que finalmente confirmó la pujanza de los objetos relacionados con la carrera del icónico escolta.

La temporada 1997-1998 marcó el cierre de la etapa dorada de Jordan con los Bulls, junto a Scottie Pippen y el entrenador Phil Jackson, quienes lograron seis campeonatos en ese periodo. La serie final contra Utah es recordada especialmente por “The Last Shot”, el tiro decisivo de Jordan en el sexto partido que aseguró el título.

El último título de Jordan, Jackson y Pippen juntos

Aunque la camiseta subastada no corresponde al partido decisivo, está estrechamente ligada a una de las temporadas más emblemáticas de la NBA y representa una pieza codiciada por coleccionistas por su autenticidad y contexto histórico.

Este nuevo récord se suma a otras ventas destacadas en el mercado de memorabilia deportiva. En agosto, una tarjeta firmada por Kobe Bryant y Michael Jordan alcanzó los 12,9 millones de dólares, convirtiéndose en una de las tarjetas deportivas más valiosas subastadas en Estados Unidos.

La subasta de Jordan reafirma la alta valoración que mantienen los objetos usados en cancha durante momentos decisivos, especialmente aquellos vinculados a figuras trascendentales y campeonatos históricos.