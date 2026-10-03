Fórmula 1 encendió la alarma: confirmó las últimas carreras, pero ya tiene un plan B

La Fórmula 1 ratificó que Qatar y Abu Dabi serán las últimas dos carreras del Mundial, aunque Imola permanece preparada como alternativa ante un eventual cambio en la situación de seguridad.

La Fórmula 1 despejó una de las grandes incógnitas del cierre de la temporada y confirmó que el campeonato terminará en Medio Oriente, siempre que las condiciones actuales se mantengan. Stefano Domenicali, CEO de la categoría, aseguró que Qatar y Abu Dabi serán las dos últimas citas del calendario, en un escenario que todavía permanece bajo vigilancia.

Stefano Domenicali el CEO de la Fórmula 1

El Gran Premio de Qatar está programado para el 29 de noviembre, mientras que el campeonato tendrá su definición el 6 de diciembre en Yas Marina, Abu Dabi. “Hemos confirmado el calendario, por lo que los dos últimos Grandes Premios serán en Qatar y Abu Dabi”, afirmó Domenicali durante una entrevista con Sky Sport Italia.

Imola, la alternativa que mantiene en alerta a la Fórmula 1

La decisión llega después de un año particularmente complejo para la Fórmula 1. Los conflictos en Medio Oriente provocaron la cancelación del Gran Premio de Baréin y del Gran Premio de Arabia Saudita. Mientras la carrera saudí quedó fuera definitivamente, Baréin fue recuperado de manera excepcional y trasladado al circuito de Sepang, en Malasia este fin de semana.

Sin embargo, la categoría no quiso quedar expuesta ante un eventual deterioro de la situación regional y mantuvo activa una alternativa. Según informó Motorsport, Imola alcanzó un acuerdo para estar preparada para recibir el cierre del campeonato el 6 de diciembre si Qatar y Abu Dabi finalmente no pudieran disputarse.

Imola sueña con tener la definición del campeonato 2026

El circuito italiano ya trabaja en los preparativos necesarios, con el armado de tribunas y la planificación del equipamiento requerido para organizar un Gran Premio. La eventual activación de este plan dependerá exclusivamente de cómo evolucione la situación en Medio Oriente durante las próximas semanas.

La alternativa también contempla una particularidad económica: según la información publicada por Motorsport, la Fórmula 1 asumiría los costos de preparación de Imola si finalmente la carrera no se realiza allí. De esta manera, el autódromo italiano no quedaría expuesto a pérdidas por haber acondicionado sus instalaciones ante una eventual emergencia.

Mientras tanto, los equipos trabajan con Qatar y Abu Dabi como escenario confirmado para el cierre del Mundial. Toto Wolff, director de Mercedes, reconoció que la situación continúa siendo observada, aunque señaló: “Por ahora, todo va sobre ruedas”. La categoría, de todos modos, mantiene abierta la vigilancia sobre las condiciones operativas y de seguridad.

Toto Wolff espera que no haya cambios de último momento para el cierre del campeonato

El desafío no es solamente deportivo. Una modificación del calendario implicaría reorganizar la logística de pilotos, mecánicos, ingenieros, proveedores, personal de televisión y autoridades, además de vuelos, alojamiento, transporte y equipamiento. Cualquier cambio a esta altura del año tendría un impacto considerable para todas las estructuras involucradas.

Domenicali también destacó el esfuerzo realizado para llevar adelante el Gran Premio de Baréin en Sepang y valoró especialmente la respuesta del público malasio. El italiano explicó que más de 1.000 personas provenientes de Baréin trabajan en la organización y celebró que la cantidad de espectadores en las tribunas ya haya superado a la última carrera de Fórmula 1 disputada en Malasia en 2017.

La prioridad de la Fórmula 1, por ahora, es mantener el calendario anunciado y cerrar la temporada con Qatar y Abu Dabi. Pero detrás de esa confirmación existe una alternativa lista en Italia: Imola permanece preparada por si el escenario internacional obliga nuevamente a la categoría a cambiar sus planes.