Así es la mansión "maldita" que Michael Jordan puso a la venta hace 11 años y nadie quiere comprar

Puertas de la mansión Playboy, cancha de básquet techada, pileta con una isla de pasto en el medio y acuarios en la cocina. Esas son algunas de las excentricidades que hacen a la casa de Michael Jordan tan única como él. Ubicada en Highland Park, en el norte de Chicago, dicen que una "maldición" cayó sobre la residencia, que está a la venta hace 11 años y nadie quiere comprar.

La super estrella de la NBA la adquirió para habitarla junto a su familia en 1991, el mismo año en el que ganó su primer anillo con los Chicago Bulls. Tras una faraónica remodelación que se extendió por casi 4 años, en 1994 concretó la mudanza a su nuevo hogar.

El portón de entrada tiene el número de dorsal que usaba Jordan en los Chicago Bulls.

La mansión es una moderna construcción de 56 mil metros cuadrados cubiertos, emplazada sobre un terreno de casi 3 hectáreas. De líneas simples, amplios ventanales que van del techo al piso y grandes muebles que fueron diseñados acorde a los espacios abiertos de la casa, tiene una decoración minimalista, que juega con las formas geométricas de su arquitectura exterior e interior.

En su entrada, se despliega un portón eléctrico que delata al dueño de la propiedad. Sobre las rejas metálicas, sobresale el número 23, el mítico dorsal que llevaba Jordan en el equipo con el que obtuvo 6 anillos en 13 temporadas en la liga de básquet más competitiva del mundo.

La pileta redonda con borde infinito tiene una original isla de pasto.

Cada rincón del hogar de los Jordan fue ideado a gusto de "Mike", un amante de todos los deportes. Por eso, la casa de dos plantas, nueves habitaciones, 15 baños y un garaje con espacio para 15 autos cuenta además con un gimnasio totalmente equipado, una cancha de tenis, un mini golf con banderas en los greens con el clásico logo de "MJ" y, por supuesto, una cancha de básquet profesional techada y personalizada bajo la impronta de "Air Jordan".

Los ambientes destinados al ocio también tienen un gran protagonismo dentro de la mansión: hay una piscina redonda con borde infinito con una isla de pasto en el medio, un salón de fiestas, una sala de cine, una biblioteca con pantalla desplegable, un bar, un lago artificial con peces y una sala para fumar con varias mesas de póker, otro de los pasatiempos favoritos de MJ.

La casa de Jordan tiene 56 mil metros cuadrados.

A pesar de todos los lujos y comodidades con las que cuenta la vivienda, Jordan -que actualmente vive en Florida- no puede deshacerse de ella y los fallidos intentos de venta por más de un década han sido el fracaso más estrepitoso en la vida del mejor jugador de la NBA de todos los tiempos.

La primera vez que salió al mercado fue en 2013, cuando intentó subastarla, pero nadie estuvo ni cerca de ofertar el valor pretendido por su dueño. Sin desesperarse, Jordan la puso entonces en venta por 29 millones de dólares, una sideral cifra que nadie jamás alcanzó.

La sala de fumadores tiene varias mesas de póker.

Con el correr de los años y con los grandes gastos que implican el mantenimiento de tantos metros cuadrados, el deportista bajó sus pretensiones hasta los 21 millones de dólares, aunque tampoco tuvo suerte. Luego, rebajó hasta los 16 millones de dólares y, actualmente, la emblemática mansión se ofrece en el mercado inmobiliario estadounidense por bajó 14,8 millones de dólares, casi la mitad del precio inicial de venta.

La cancha de básquet es techada y tiene dimensiones profesionales.

Por qué no se vende

Muchas son las conjeturas que se tejieron tras las dificultades de Michael Jordan para vender su famosa y lujosa mansión de Chicago. Incluso, no pocos se atrevieron a hablar de una "maldición" producto de un supuesto pacto con el Diablo que habría hecho el basquetbolista a cambio de su exitosa carrera deportiva. Esa teoría parte de una mera coincidencia: el mismo año en el que compró la casa, "Mike" ganó el primero de sus anillos en la NBA.

La casa fue especialmente remodelada en base al gusto y las necesidades de MJ.

Sin embargo, los especialistas en el mercado inmobiliario de Estados Unidos tiene una repuesta más terrenal para la falta de interesados en la propiedad. En 2020, Adam Rosenfeld, de la empresa inmobiliaria Mercer Vine, aseguró al medio Marketwatch que la falta de ofertas responde a la cantidad de objetos personalizados que hay en la casa: “Cuando tienes una propiedad tan específica y tan customizada, la venta se convierte en una batalla cuesta arriba”.

Michael Jordan puso a la venta la propiedad en 2012.

Por su parte, Katherine Malkin, la agente inmobiliaria que tiene actualmente la propiedad a la venta, aseguró en diálogo con el diario Tribune que “es una propiedad hermosa". "Creo que nadie entiende lo hermosa que es porque no hacemos una jornada de puertas abiertas, porque existe una preocupación por la privacidad. No es hasta que las personas están adentro que realmente lo aprecian. Y no todos califican económicamente para ver la casa”, agregó.