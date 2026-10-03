Franco Colapinto, penúltimo en Baréin, pero optimista: la razón por la que confía en remontar

El piloto argentino partirá desde el fondo en el GP de Baréin 2026, pero llega con una estrategia que le permite ilusionarse con avanzar y pelear por los puntos.

Franco Colapinto tendrá este domingo uno de sus desafíos más importantes en el Gran Premio de Baréin 2026. El piloto argentino de Alpine deberá largar desde el puesto 21 luego de recibir una penalización de 15 lugares: cinco por la penalidad del GP anterior y otros diez por cambios en la unidad de potencia. Pero lejos de resignarse, mantiene el optimismo y confía en que el ritmo de carrera le permita recuperar posiciones y meterse en la pelea por los puntos.

Durante la clasificación de esta mañana, el joven argentino consiguió superar la Q1 con un buen tiempo a solo cinco milésimas de Gasly. Luego en la Q2 ayudó al francés para que se meta en la Q3 entre los diez mejores de la clasificación.

Después de la clasificación, el argentino explicó que Alpine trabajó pensando especialmente en la carrera y que contará con una pequeña ventaja estratégica: tendrá disponibles juegos de neumáticos de distintos compuestos. “Lo que esperábamos era guardar un par de gomas para la carrera mañana. Tengo blanda, duras, medias; tengo de todas, así que intentaremos hacer lo mejor que podamos, maximizar un poco el ritmo del auto. Hicimos mucho trabajo de cara a la carrera”, señaló Colapinto en diálogo con Juan Fossaroli.

La posibilidad de elegir entre diferentes compuestos puede ser importante en una competencia donde la estrategia y la gestión de los neumáticos suelen tener un papel determinante. Para Colapinto, además, será fundamental aprovechar cada oportunidad de adelantamiento y evitar quedar atrapado en el tránsito durante las primeras vueltas. El objetivo de Alpine será transformar una posición de largada muy complicada en una carrera que permita sumar.

Pese a partir desde el fondo, Colapinto no pierde la confianza. “Creo que se puede remontar”, aseguró el argentino, quien destacó las características del circuito y las posibilidades que ofrece para avanzar en pista. “Es una pista en la que, en general, hay muchas frenadas y con las rectas largas también ayuda a generar un poco de sobrepasos. Ojalá tener buen ritmo e ir para adelante”, agregó.

La parrilla tendrá a Max Verstappen desde la primera posición, acompañado por Lewis Hamilton, Kimi Antonelli, Charles Leclerc, Lando Norris y Oscar Piastri en los primeros lugares. Pierre Gasly, compañero de Colapinto, partirá noveno. En el fondo estarán Valtteri Bottas, Checo Pérez, Colapinto y Arvid Lindblad.

Para el argentino, la carrera representará entonces una prueba de paciencia, ritmo y estrategia. Con un motor nuevo y todos los compuestos disponibles, Colapinto buscará aprovechar las características del trazado para avanzar posiciones desde las primeras vueltas. La misión será difícil, pero el propio piloto ya dejó clara su postura: en Alpine no dan por perdido el domingo y apuntan a una remontada que pueda acercarlo nuevamente a los puntos.