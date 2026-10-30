Secuestraron leche falsa contaminada para bebés: alerta por la venta en supermercados

La Policía Federal llevó a cabo 14 allanamientos en Buenos Aires y sus alrededores, donde decomisó más de 500 cajas de leche Sancor adulterada destinada a bebés, que estaba contaminada con niveles alarmantes de una toxina peligrosa.

La investigación comenzó luego de que el representante legal de Sancor presentara una denuncia tras múltiples reclamos de padres cuyos hijos manifestaron efectos adversos tras consumir leche en polvo adquirida en supermercados. La causa fue asignada a la Fiscalía Federal N° 2 de Lomas de Zamora, bajo la dirección de Cecilia Incardona, quien ordenó a la Policía Federal iniciar las pesquisas.

Se determinó que el producto secuestrado era una falsificación de leche maternizada, distribuida mediante una red que incluía varios inmuebles donde se almacenaba y luego se vendía tanto en supermercados como a través de plataformas digitales.

Los allanamientos fueron ordenados por el juez federal N° 2 de Lomas de Zamora, Juan Ponte Rodríguez, y se realizaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en los partidos de Ezeiza, Quilmes, San Vicente, Lanús, Cañuelas y Roque Pérez.

Además de las cajas de leche adulterada, se incautaron un vehículo, teléfonos celulares, notebooks, dinero en efectivo y documentación vinculada a la causa. Cinco personas quedaron identificadas como sospechosas, entre ellas dos argentinos, dos chinos y un paraguayo.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) confirmó que la leche contenía niveles de Aflatoxina M1, una toxina producida por hongos que puede provocar graves daños a la salud. Los análisis revelaron que la concentración de esta sustancia superaba en más de seis veces el límite máximo establecido por el Código Alimentario Argentino.

El informe oficial concluyó que el producto no era apto para el consumo humano y representaba un riesgo grave para la salud de los lactantes, quienes dependen de esta leche como fuente principal de nutrición y estarían expuestos a un peligro toxicológico constante.

Además de la contaminación, se detectaron anomalías en el envase, como diferencias en el tamaño y calidad de la cuchara plástica, y errores tipográficos en el packaging, donde figuraban palabras como “Adventencia” en lugar de “Advertencia” y “Olico” por “Oleico”. Los envases secuestrados tenían la identificación de lote “L:Y010 F-011207563 ELAB 10/01/26 VTO: 10/01/27”.

Este operativo pone en evidencia la importancia de la vigilancia y control para evitar la comercialización de productos falsificados que ponen en riesgo la salud de los consumidores más vulnerables.