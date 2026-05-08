Tres muertos en un crucero por hantavirus: cuál es la situación en Mar del Plata y la zona

El brote de hantavirus que causó tres muertes a bordo del crucero MV Hondius puso nuevamente en el centro de la escena a una enfermedad que en la provincia de Buenos Aires ya registra 6 fallecidos en lo que va de 2026 y una letalidad que supera el 34% entre los casos confirmados desde 2025.

Mar del Plata no está ajena al panorama. En enero último, la ciudad registró su primera muerte por hantavirus: un hombre de 33 años que vivía en una zona semirrural de Sierra de los Padres y tenía antecedentes de exposición rural por caza y taxidermia. Fue el primer caso fatal confirmado en el partido de General Pueyrredon.

Franco, de 33 años, es la única víctima fatal por hantavirus en Mar del Plata.

El Boletín Epidemiológico N°15 de la provincia de Buenos Aires, con datos hasta el 18 de abril de 2026, revela un panorama preocupante. Desde comienzos de 2025 hasta esa fecha se notificaron 688 casos sospechosos en la provincia, de los cuales 53 fueron confirmados. En total, entre 2025 y lo que va de 2026, se registraron 12 fallecimientos con una letalidad del 34,3% — una de las más altas de los últimos años.

En lo que va de 2026, hasta el 18 de abril, se confirmaron 16 casos en la provincia. Entre los municipios afectados aparecen varios de la región: Balcarce, General Alvarado y Necochea registraron un caso confirmado cada uno. Se registraron además 6 muertes en lo que va del año, entre ellas una niña de 10 años de General Belgrano, una mujer de 35 años de Arrecifes y un varón de 36 años de General Alvarado.

Casos confirmados y probables de hantavirosis según domicilio de residencia.

El perfil de los afectados

Los datos del boletín muestran un patrón claro: el 85% de los casos confirmados son varones, la mediana de edad es de 35 años y el 81% se concentra en personas de entre 10 y 49 años. Todos los casos confirmados requirieron internación, y más de la mitad ingresaron a terapia intensiva.

La enfermedad se concentra históricamente entre noviembre y marzo — el 70% de los casos históricos ocurren en esa franja — aunque el boletín advierte que en el último ciclo se mantuvieron detecciones incluso durante el otoño e invierno, con casos confirmados durante todo el año.

La adquisición de la enfermedad en todos los casos confirmados se vinculó con haber permanecido en zonas rurales, semirurales o periurbanas, principalmente por exposición a ambientes con presencia de roedores silvestres.

Cómo prevenir el contagio

Las autoridades sanitarias recomiendan ventilar bien los espacios cerrados antes de limpiarlos, usar guantes y agua con lavandina, sellar grietas y orificios en paredes y cañerías, y mantener el pasto corto alrededor de las viviendas. En caso de presentar fiebre, dolor muscular o dificultad respiratoria con antecedentes de exposición rural en las seis semanas previas, se recomienda consultar de inmediato a un servicio de salud.