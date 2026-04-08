Denuncian una invasión de ratas cerca de restaurantes y almacenes del centro

Vecinos denuncian que los roedores saltan a los balcones a través de los cables.

El centro de Mar del Plata enfrenta un creciente riesgo sanitario por la propagación de ratas, que ya no dudan en ingresar a viviendas y comercios. A plena luz del día, estas plagas circulan con total impunidad, generando preocupación sobre todo en los restaurantes y almacenes donde se manipulan alimentos.

El foco se encuentra en un edificio abandonado en inmediaciones de Bolívar y Córdoba. Una vecina señaló a 0223 que la situación es "extremadamente preocupante debido al foco infeccioso y pestilente que se genera".

Los animales "utilizan los cables como puentes y pasan de balcón en balcón en busca de cualquier cosa". Los vecinos muchas veces encuentran desechos o ratas ya fallecidas lo que se incrementan las posibilidades de contraer enfermedades como Hantavirus si no se toman las medidas necesarias a la hora de limpiar.

Además, el problema se repite con las palomas. En el último tiempo ha aumentado la población de aves en Mar del Plata y hay una gran concentración en el centro: "Invadieron toda la cuadra", indicó.

Los comerciantes también declararon que el tema de las ratas "es muy preocupante, ya que hay almacenes y negocios en donde se venden alimentos, y la lucha contra los roedores debe ser de vital importancia".