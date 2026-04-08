Denuncian una invasión de ratas cerca de restaurantes y almacenes del centro
Los residentes de la zona expresaron su preocupación por el riesgo sanitario. También manifestaron que hay palomas por todos lados que aumentan los focos infecciosos.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El centro de Mar del Plata enfrenta un creciente riesgo sanitario por la propagación de ratas, que ya no dudan en ingresar a viviendas y comercios. A plena luz del día, estas plagas circulan con total impunidad, generando preocupación sobre todo en los restaurantes y almacenes donde se manipulan alimentos.
El foco se encuentra en un edificio abandonado en inmediaciones de Bolívar y Córdoba. Una vecina señaló a 0223 que la situación es "extremadamente preocupante debido al foco infeccioso y pestilente que se genera".
Los animales "utilizan los cables como puentes y pasan de balcón en balcón en busca de cualquier cosa". Los vecinos muchas veces encuentran desechos o ratas ya fallecidas lo que se incrementan las posibilidades de contraer enfermedades como Hantavirus si no se toman las medidas necesarias a la hora de limpiar.
Además, el problema se repite con las palomas. En el último tiempo ha aumentado la población de aves en Mar del Plata y hay una gran concentración en el centro: "Invadieron toda la cuadra", indicó.
Los comerciantes también declararon que el tema de las ratas "es muy preocupante, ya que hay almacenes y negocios en donde se venden alimentos, y la lucha contra los roedores debe ser de vital importancia".
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