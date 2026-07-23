Tras el regreso de los argentinos que viajaron al Mundial, alertan por rebrote de sarampión

Según datos oficiales, hasta el 16 de julio Estados Unidos había confirmado 2.260 casos de sarampión.

El Ministerio de Salud de la Nación emitió una alerta epidemiológica ante el riesgo de reintroducción del sarampión en Argentina, en un medio del regreso de miles de argentinos que viajaron al Mundial 2026 y por el incremento del turismo internacional durante las vacaciones.

La preocupación surgió por el aumento sostenido de casos en Estados Unidos, México y Canadá, que incrementaron las posibilidades de que el virus ingrese nuevamente al país a través de las y los viajeros.

Según la información oficial, hasta el 16 de julio Estados Unidos había confirmado 2.260 casos de sarampión. Entre los estados con mayor circulación del virus están Florida, Texas y Kansas, lugares donde muchos hinchas argentinos estuvieron durante la Copa del Mundo.

Frente a ello, las autoridades sanitarias solicitaron extremar las medidas de prevención y estar atentos a la aparición de síntomas compatibles con el virus.

Qué síntomas deben encender las alarmas

El Ministerio indicó que las y los viajeros que hayan estado en el exterior deben consultar un médico inmediatamente si, durante el viaje o hasta 30 días después del regreso, presentan fiebre de 38°C o más acompañada de un sarpullido rojo que comienza en el rostro y se extiende progresivamente por el resto del cuerpo.

Además, recomendaron informar al personal de salud sobre el antecedente del viaje, utilizar barbijo si se presentan síntomas y evitar concurrir a lugares públicos hasta recibir el alta médica.

Una sola persona infectada puede contagiar hasta a 18 personas susceptibles.

El sarampión es una enfermedad viral de alta transmisibilidad que se propaga por vía aérea. Una sola persona infectada puede contagiar hasta a 18 personas susceptibles, lo que favorece la rápida aparición de brotes en poblaciones con coberturas de vacunación insuficientes.

Como no existe un tratamiento antiviral específico, el Ministerio insistió en que la vacunación sigue siendo la principal herramienta para prevenir la enfermedad y evitar complicaciones graves, especialmente en niños y personas con sistemas inmunológicos deprimidos.