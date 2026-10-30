Grave accidente en la Fiesta del Talar: reconocido jinete sufrió serias lesiones y está en terapia intensiva

Durante la 31ª edición de la Fiesta del Talar, que se celebra esta semana en General Madariaga, se produjo un accidente que conmocionó al ambiente tradicionalista de Buenos Aires. Luis Prátula, reconocido bicampeón de doma, resultó gravemente lesionado mientras competía en la categoría Grupa este jueves 29 de octubre.

Tras el incidente, Prátula fue asistido rápidamente y trasladado al Hospital Municipal de General Madariaga, donde permanece internado en la unidad de terapia intensiva. Los médicos informaron que el jinete presenta una fractura de pelvis acompañada de una hemorragia interna derivada del trauma.

Afortunadamente, descartaron una rotura de bazo, aunque el paciente continúa con un drenaje debido a las lesiones sufridas. Su estado es estable, pero requiere un seguimiento médico permanente dada la gravedad del cuadro.

Además, se indicó que la cobertura médica de Prátula autorizó su traslado a un centro asistencial de mayor complejidad, aunque aún se evalúa cuál será el hospital de destino.

El accidente generó una ola de solidaridad entre familiares, amigos y referentes del tradicionalismo, especialmente de Tres Arroyos y otras localidades bonaerenses. En redes sociales se multiplicaron los mensajes de apoyo y las peticiones de oración por la pronta recuperación del jinete.

La Fiesta del Talar es uno de los eventos tradicionalistas más relevantes del país y se lleva a cabo en el predio La Invernada, ubicado sobre la ruta provincial 74 en General Madariaga.