El polo tecnológico de General Madariaga ya es una realidad

Vista área del nuevo polo tecnológico de Madariaga durante la jornada de inauguración.

Anunciado en 2022 por el entonces gobierno nacional de Alberto Fernández, con una licitación concretada en octubre de 2023 y finalmente construido desde 2024 con fondos propios del municipio ante la parálisis de la obra pública que aplica la administración de Javier Milei, se inauguró en General Madariaga el primer edificio del polo tecnológico, un nuevo espacio destinado a la capacitación, la innovación y el desarrollo de proyectos vinculados con la economía del conocimiento.

Durante el acto de apertura las autoridades destacaron el acompañamiento recibido para llevar adelante el proyecto de distintos actores relacionados con el desarrollo productivo, educativo y tecnológico del distrito.

El corte de cintas de una obra anunciada en 2022 y finalizada cuatro años después.

Un lugar para capacitarse y generar ideas

Además de funcionar como un espacio de capacitación, el polo tecnológico fue pensado como un punto de encuentro abierto y amigable, destinado a favorecer la participación, el intercambio de conocimientos y el desarrollo de nuevas ideas.

La iniciativa se vincula con un proceso que tuvo un nuevo reconocimiento en 2025, cuando General Madariaga recibió de la Red de Innovación Local (RIL) la certificación como ciudad del conocimiento.

Durante la inauguración, el intendente Carlos Esteban Santoro destacó el sentido que tienen este tipo de iniciativas para la comunidad y planteó que su importancia no se limita a la concreción de una obra, sino que también está relacionada con la generación de oportunidades y la mejora de la calidad de vida.

El intendente Santoro (izquierda) en la presentación del nuevo polo tecnológico de Madariaga.

“Cuando hablamos de tecnología no hablamos solamente de computadoras o de innovación: hablamos de oportunidades para aprender, emprender y generar empleo sin alejarse de nuestra ciudad”, expresó Santoro.

En ese marco, remarcó la importancia de continuar generando espacios destinados a la capacitación, el encuentro y el desarrollo local, especialmente frente a contextos complejos.