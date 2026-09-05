Una rueda de un carro se desprendió en plena ruta y terminó contra una camioneta

Así quedó el vehículo siniestrado en ruta 74 tras sufrir el impacto de un neumático.

Una rueda se desprendió de un carro que era trasladado por una camioneta y terminó golpeando a otro vehículo que circulaba por la ruta provincial 74, a la altura del kilómetro 21. El incidente ocurrió durante la jornada de este viernes y no dejó personas heridas.

De acuerdo con el parte de la policía vial al que tuvo acceso 0223, el hecho fue advertido a través de un llamado al 911 que alertó sobre un incidente vial en ese sector de la ruta.

Al arribar al lugar, personal del destacamento vial Pinamar constató que una camioneta en la que viajaban dos hombres, ambos domiciliados en General Madariaga, circulaba en sentido hacia Pinamar cuando fue alcanzada por una rueda que se había desprendido de un carro.

La rueda era trasladada por otra camioneta, cuyo conductor se desplazaba por la misma zona. Como consecuencia del impacto, los ocupantes de ambos vehículos resultaron ilesos.

Luego del incidente, la calzada quedó liberada. Los conductores intercambiaron la información correspondiente de sus seguros y continuaron con la circulación.

El hecho fue registrado por el Departamento de Seguridad de Zona Operativa Vial X La Costa y el Destacamento Vial Pinamar como un incidente vial sin lesionados.