Todo listo para la 31° Fiesta del Talar: la cumbre máxima de domadores y tradición del país

La Fiesta del Talar se ha convertido en un impresionante evento de convocatoria.

Todo está listo en Madariaga para que dé inicio una de las celebraciones tradicionalistas más concurridas e icónicas de la Argentina: la XXXI edición de la Fiesta del Talar. Miles de visitantes y delegaciones procedentes de distintos puntos del país llegarán al predio de La Invernada (situado en ruta 74, kilómetro 5.5) para vivir una semana a pura identidad campera, coraje y espectáculos de primer nivel.

Entre las destrezas de campo más esperadas destacan la coronación del campeón de domadores, las pruebas de riendas, las finales de jineteada en sus distintas categorías y el tradicional entrevero de tropillas entabladas. En paralelo, las carpas y escenarios del predio ofrecerán un desfile artístico continuo con reconocidas figuras de la música popular.

Vista aérea de una de las últimas ediciones de la Fiesta del Talar en Madariaga.

Información de entradas y acceso al predio

Para acceder al predio de la fiesta la organización puso a la venta distintas opciones de pases: la entrada con rifa tiene un valor de $170.000 (incluye la participación en el sorteo de un auto 0 KM, hasta agotar stock), mientras que la entrada general cuesta $150.000.

Para quienes busquen asistir únicamente durante el fin de semana de cierre, el pase para sábado y domingo se comercializa a $100.000, mientras que el acceso exclusivo para la jornada del domingo tiene un costo de $60.000.

Cronograma de la 31° Fiesta del Talar

Lunes 26: Apertura y jornada criolla

Campo de juego: Cabalgata tradicionalista y Torneo de Truco.

Escenario y peña: Grupo Renacer, Grupo La Vuelta y La Carly Band.

Martes 27: Confraternidad e inicio de pruebas

Desde las 09:00 hs: Partido de fútbol entre jinetes de la Provincia de Buenos Aires vs. el resto del país, seguido por la rueda de petisos.

Escenario y peña: Sangre Pampa, Pato Gómez, Los Manseros Santiagueños, Leo Etchemendy, Los Manantiales, Los Hidalgo, Barra Libre y La T y La M.

Miércoles 28: Lazos, carruajes y jineteada

Desde las 09:00 hs: Exhibición de lazos, concurso de caballos de pecho atados en sulky y jineteada en basto y encimera con 8 reservados de punta en la final.

21:00 hs: Entrega de premios en el escenario del patio.

Escenario y peña: La Simpleza, Ángel Farías, Diego Figueroa, Por Siempre Tucu, Los 4 de Córdoba, La Voz del Acordeón, Diamante II, La Vuelta, Julián Coronel y Los Totora.

Jueves 29: Campeonato en Grupa y prueba de riendas

Desde las 09:00 hs: Inicio del campeonato en categoría Grupa , rueda de jineteada en Cuero Tendido y la final de la prueba de riendas (categoría redomones mujeres clasificadas).

21:00 hs: Entrega de premios en el escenario del patio.

Escenario y peña: Los Saraseños, Darío Maldonado, Los Fronterizos, Leo Etchemendy, Los Manantiales, La Ida, Marcos Martín y Candu Domínguez.

Viernes 30: Clina, encimera pelada y riendas

Desde las 09:00 hs: Campeonato en categoría Clina y, por la tarde, Encimera Pelada . Final de prueba de riendas para la categoría mansos clasificados.

21:00 hs: Entrega de premios en el escenario del patio.

Escenario y peña: Federico Plodek, Pía Alderete, Nancy Maldonado, Los Suquía, Los de Salta, Va con Ritmo, Leo Etchemendy, La Corte, Marcos Martín y Ariel El Traidor.

Sábado 31: Gran consagración de domadores

Desde las 07:30 hs: Prueba de riendas general (categoría redomones), donde se coronará al Campeón de Domadores . Rueda de jineteada del Campeonato de Criadores con recado completo y la gran final en Grupa .

21:00 hs: Entrega de premios en el escenario del patio.

Escenario y peña: Juan Márquez, Los Sembradores del Sur, Jorge Zuchelli, Germán Montes, Jorge "Mono" Leguizamón, Los Musiqueros Entrerrianos, Va con Ritmo, Leo Etchemendy, Los Hidalgo, La Corte, Diamante II, Anabella, Julián Coronel y La Vuelta.

Domingo 1: Tropillas entabladas y coronación final