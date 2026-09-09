Romper bolsas y tirar basura: el insólito episodio que terminó con dos aprehendidos

Dos personas fueron aprehendidas este miércoles en General Madariaga luego de ser detectadas mientras dañaban bolsas de residuos y arrojaban basura en la vía pública.

El episodio ocurrió en inmediaciones de avenida Buenos Aires y El Tala y fue advertido a través del Centro Operativo de Monitoreo (COM) municipal, desde donde se alertó a la policía sobre la presencia de una pareja que se encontraba provocando daños en bolsas de residuos ubicadas en una plaza.

De acuerdo con lo informado, el hecho se produjo en un contexto en el que ya se habían registrado distintos avisos y denuncias de vecinos cuyos domicilios habían sufrido la rotura de sus bolsas de residuos particulares. La situación había generado preocupación entre los frentistas de la zona.

A partir del aviso del COM, personal policial se dirigió al lugar e identificó a las dos personas señaladas. Ambas fueron aprehendidas por una infracción al artículo 76 de la Ley 8031/73. En el procedimiento intervino el Juzgado de Paz Letrado de General Madariaga.

Luego de realizarse las actuaciones correspondientes, las dos personas recuperaron su libertad, conforme a lo establecido por el artículo 119 del decreto de ley 8031/73.