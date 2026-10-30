Mar del Plata suma semáforos inteligentes en dos nuevos cruces de una importante avenida

Avanzan los trabajos para la implementación de semáforos adaptativos con Inteligencia Artificial para mejorar la circulación vehicular en Mar del Plata. En esta nueva etapa, los trabajos se realizaron en la segunda y tercera intersección del corredor, sobre la avenida De los Trabajadores, en los cruces con 12 de Octubre y Gaboto.

Personal del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (Emvial) llevó adelante la instalación de cámaras de detección y conteo vehicular, además del reemplazo de los controladores semafóricos existentes por equipos de última generación.

Los nuevos dispositivos utilizan cámaras y algoritmos de Inteligencia Artificial para detectar el flujo vehicular y peatonal

A diferencia de los sistemas tradicionales, que funcionan con tiempos previamente establecidos, los semáforos adaptativos utilizan cámaras y algoritmos de Inteligencia Artificial para analizar el flujo de tránsito y ajustar los tiempos de cada luz según la demanda registrada en los cruces.

El sistema permite identificar la cantidad de vehículos que circulan en ambos sentidos, reconocer las variaciones en la circulación y registrar el tránsito peatonal. Con esa información, la tecnología puede optimizar los ciclos semafóricos para responder a las necesidades reales del tránsito y contribuir a una circulación más fluida y segura.

Desde el Emvial solicitaron a conductores y peatones circular con precaución

En esta etapa inicial, las nuevas cámaras recopilarán información durante un mínimo de dos semanas para alimentar y ajustar el algoritmo. Mientras se desarrolla este proceso, las intersecciones mantendrán sus programaciones diarias y semanales habituales.

Una vez finalizado el período de recolección y calibración, y cuando el sistema esté en condiciones de operar de manera adaptativa, comenzarán los ajustes automatizados de los tiempos semafóricos, bajo supervisión técnica.

La iniciativa da continuidad a la experiencia puesta en marcha en el cruce de las avenidas De los Trabajadores y Juan B. Justo, donde ya comenzaron las primeras pruebas de automatización con ajustes en tiempo real según las variaciones del flujo vehicular.

Desde el Emvial solicitaron a conductores y peatones circular con precaución en las inmediaciones de los cruces intervenidos mientras continúan los trabajos y la puesta a punto de esta tecnología.