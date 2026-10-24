Excedió holgadamente los límites permitidos: detectan un conductor con 2,46 g/l de alcohol en sangre

Uno de los operativos realizados en la zona sur del partido de Villa Gesell.

En el marco de las acciones destinadas a reforzar la prevención y el ordenamiento vial, en Villa Gesell efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires desarrollaron diversos operativos de control vehicular en puntos clave del partido en conjunto con inspectores municipales del área de tránsito.

Los procedimientos más recientes se concentraron en áreas estratégicas como el barrio Monte Rincón, diferentes sectores de la localidad de Mar de las Pampas y el acceso sur a la ciudad de Villa Gesell. Durante el desarrollo de los chequeos, el personal a cargo constató un amplio abanico de irregularidades en la circulación.

Intensificaron los controles de tránsito en Villa Gesell.

Alcoholemias, conducción de motos sin casco y circulación sin patente

Entre los casos de mayor gravedad, los agentes detectaron conductores al volante bajo los efectos del alcohol, registrándose un pico máximo de 2,46 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que excede holgadamente los límites permitidos y representa un severo riesgo para la seguridad pública.

Asimismo, en el caso de las motovehículos, se detectó de forma reiterada la presencia de conductores sin el casco reglamentario de protección y unidades que circulaban directamente sin la chapa patente visible. A estas faltas se sumó la ausencia recurrente de la documentación obligatoria exigida por ley, tales como la licencia de conducir, la cédula de identificación del vehículo y la póliza de seguro vigente.

Como resultado de las contravenciones identificadas, las autoridades procedieron a labrar las actas de infracción correspondientes y ejecutaron la retención e incautación preventiva de los vehículos en aquellos casos previstos por la normativa vigente.

Desde el área de seguridad remarcaron que estos operativos sorpresa e itinerantes continuarán desplegándose de manera continua en distintos sectores del distrito, con el propósito de reducir los índices de siniestralidad, prevenir situaciones de riesgo y garantizar una convivencia vial segura para vecinos y visitantes.