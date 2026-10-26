“Todos por Lourdes y Dilan”: lanzaron una colecta para ayudar a la familia del chico que lucha por su vida

La solidaridad comenzó a movilizarse en Mar del Plata para acompañar a Lourdes, la mamá de Dilan, el adolescente de 16 años que permanece internado en grave estado después de ser atropellado por una camioneta cuando salía de la escuela, la semana pasada.

Bajo el lema “Todos por Lourdes, Dilan y sus nenas”, familiares y allegados impulsaron una colecta para ayudar económicamente a la mujer, que atraviesa días de profunda angustia mientras acompaña la recuperación de su hijo y se ocupa de sus otras dos hijas.

“Lourdes está atravesando un momento muy difícil. Su hijo Dilan continúa luchando por su vida después del accidente que sufrió, y ella necesita acompañarlo mientras cuida de sus otras dos nenas”, expresa el mensaje difundido para convocar a la comunidad.

Familiares y allegados iniciaron una colecta solidaria.

La iniciativa busca reunir aportes económicos para ayudar a la familia a afrontar esta situación. “Cualquier aporte, por pequeño que sea, puede ayudarla a afrontar este momento tan difícil”, señalaron los impulsores de la campaña, que también pidieron compartir la convocatoria para ampliar su alcance.

Cómo colaborar con la familia de Dilan

Quienes quieran ayudar económicamente a Lourdes pueden realizar una transferencia a través de los siguientes datos:

Titular: Lourdes del Valle Silva

Lourdes del Valle Silva Alias: luli.dcg

luli.dcg CVU: 0000003100084206083942

Dilan tiene 16 años.

“Si no podés colaborar, compartir también ayuda”, es el mensaje que acompaña la colecta, con la intención de que la convocatoria llegue a más personas.

Dilan continúa internado en estado crítico

El adolescente fue atropellado el miércoles 21 de octubre en la esquina de avenida Juan B. Justo y Bernardo de Irigoyen, cuando regresaba de la escuela junto a sus compañeros.

Su mamá había contado a 0223 que Dilan sufrió un traumatismo de cráneo, un hematoma en la cabeza, contusiones cerebrales, un golpe en el tórax y una lesión en un pulmón. Debido a la gravedad del cuadro, debió ser intervenido de urgencia y permanece bajo atención médica en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

“Vamos día a día”, había expresado Lourdes al describir la incertidumbre que atraviesa la familia.