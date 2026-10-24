Un joven despistó en la ruta 11 y chocó contra un poste: se salvó de milagro
El conductor de 21 años se fracturó la pierna derecha y el brazo. Ocurrió alrededor de las 6:25 de este sábado a la altura del kilómetro 502.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un conductor de 21 años despistó en la mañana de este sábado cuando se desplazaba por la ruta 11, impactó contra un poste de luz y sufrió graves heridas, siendo trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).
El siniestro vial se registró alrededor de las 6:25 a la altura del kilómetro 502, donde el hombre manejaba su Gol Trend en sentido a Santa Clara del Mar hasta que perdió el control del rodado y terminó en el cantero central.
Según pudo conocer 0223, el joven automovilista viajaba solo y chocó contra una columna de iluminación, lo que le provocó una fractura en su pierna derecha y otra en su brazo, aunque se encontraba lúcido.
A raíz del brutal choque, el vehículo sufrió destrozos de enorme magnitud en su estructura frontal y lateral, quedando prácticamente destruido.
Efectivos policiales, bomberos y agentes de Aubasa trabajaron en el lugar y después de las primeras atenciones del personal, una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) trasladó a la víctima al nosocomio local.
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