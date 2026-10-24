Un joven despistó en la ruta 11 y chocó contra un poste: se salvó de milagro

Un conductor de 21 años despistó en la mañana de este sábado cuando se desplazaba por la ruta 11, impactó contra un poste de luz y sufrió graves heridas, siendo trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

El siniestro vial se registró alrededor de las 6:25 a la altura del kilómetro 502, donde el hombre manejaba su Gol Trend en sentido a Santa Clara del Mar hasta que perdió el control del rodado y terminó en el cantero central.

Según pudo conocer 0223, el joven automovilista viajaba solo y chocó contra una columna de iluminación, lo que le provocó una fractura en su pierna derecha y otra en su brazo, aunque se encontraba lúcido.

A raíz del brutal choque, el vehículo sufrió destrozos de enorme magnitud en su estructura frontal y lateral, quedando prácticamente destruido.

Efectivos policiales, bomberos y agentes de Aubasa trabajaron en el lugar y después de las primeras atenciones del personal, una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) trasladó a la víctima al nosocomio local.