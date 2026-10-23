"Dilan es buenísimo, su vida es ir a la escuela y a fútbol": el dolor de la mamá de Dilan, el chico que lucha por su vida

“Dilan es buenísimo. No hay nadie que hable mal de él”. Lourdes intenta encontrar las palabras para describir a su hijo de 16 años mientras atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. El adolescente permanece internado en grave estado en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) de Mar del Plata, después de ser atropellado el martes por la tarde, cuando salía del colegio.

El adolescente salía de la escuela cuando ocurrió el choque. Su mamá reconstruyó los minutos previos al accidente y aseguró que la familia consiguió imágenes de una cámara de seguridad que, según su interpretación, contradicen la declaración del conductor de la camioneta, un ciudadano chino.

El siniestro ocurrió en la intersección de la avenida Juan B. Justo y Bernardo de Irigoyen

“Dilan salía del colegio, salió 17.50. El accidente fue cinco minutos más tarde. Ellos estaban a una cuadra y media de la escuela. Estaba cruzando la calle con sus compañeros”, contó Lourdes a 0223.

“Cruza la avenida, no hay semáforos, y cuando sube el pie para llegar al cantero central, la camioneta se va para el lado en donde estaba mi hijo. Conseguimos el video. Fuimos como familia a buscar el video. Se ve que se baja y sale corriendo. Nada que ver con la declaración que dio”, apuntó contra el ciudadano chino que manejaba la camioneta 4x4.

Dilan tiene 16 años.

“Su vida es ir a la escuela, ir a fútbol, ir a boxeo”

En medio de la angustia, Lourdes habló de su hijo y de la vida que llevaba antes del accidente. Lo describió como un chico querido por su entorno, dedicado al estudio y al deporte.

“Dilan es buenísimo. No hay nadie que hable mal de él. Él va a la escuela, no sale porque siempre lo cuidé. No tiene vicios, no tiene nada. Su vida es ir a la escuela, ir a fútbol, ir a boxeo”, expresó.

La cantidad de personas que se acercan para acompañarlos también la sorprendió. “Tiene un montón de gente, hay un montón de gente que viene a verlo”, contó.

La camioneta cayó por una especie de barranco

La preocupación de la familia se mezcla con el avance de la causa judicial. Lourdes dijo que se enteró de que al conductor le habían concedido el arresto domiciliario y cuestionó esa decisión mientras su hijo continúa internado en estado crítico.

El conductor, un ciudadano chino que manejaba una camioneta Nissan 4x4, había declarado ante la Justicia que no intentó escapar después del choque, sino que el vehículo “se le fue”.

“Vamos día a día”: la lucha de Dilan en el Higa

El cuadro médico del adolescente es delicado. Sufrió un traumatismo de cráneo, un hematoma en la cabeza, un golpe en el tórax y una lesión en un pulmón. Al ingresar al hospital, tuvo que ser intubado y sedado para que su cerebro pudiera descansar después de los golpes.

“Se llamó a un cirujano de urgencia. El cirujano sacó el hematoma para descomprimir el cerebro. Vamos día a día”, explicó su mamá.

Dilan permanece internado en grave estado en el Higa.

Dilan tenía varias contusiones cerebrales y los médicos siguen de cerca su evolución. En medio de un panorama crítico, Lourdes encontró un motivo para aferrarse a la esperanza: “Lo bueno es que con el catéter que tiene no se siguió inflamando más el cerebro”.

En el caso interviene el fiscal de Delitos Culposos, Germán Vera Tapia, en el marco de una causa por el delito de lesiones culposas agravadas por la conducción imprudente de un vehículo con motor, calificadas por alcoholemia.