Uthgra convoca a una gran movilización contra el Gobierno por la falta de homologación de las paritarias

Desde la ciudad se prepara el traslado de más de 20 micros con trabajadores y trabajadoras de la actividad.

UTHGRA Mar del Plata confirmó que se sumará con una importante movilización a la protesta nacional convocada por el secretario general del gremio, Luis Barrionuevo, para el próximo 16 de noviembre frente a la Secretaría de Trabajo de la Nación, en lo que será una fuerte expresión de rechazo a la falta de homologación de las paritarias.

Desde la ciudad se prepara el traslado de más de 20 micros con trabajadores y trabajadoras de la actividad para reclamar en las calles que se homologuen de inmediato los acuerdos salariales, que llevan ocho meses sin ser reconocidos por el Gobierno nacional.

El secretario general de UTHGRA Mar del Plata, Pablo Santín, respaldó la convocatoria y cuestionó la demora del Ejecutivo para validar los aumentos que el sindicato acordó legítimamente con las cámaras empresarias. “Los trabajadores no aguantamos más. El Gobierno nacional está especulando con el hambre de miles de familias hoteleras y gastronómicas”, sostuvo.

Bajo la consigna “El salario no puede esperar”, la marcha arrancará a las 16 frente a la Secretaría de Trabajo, en la Ciudad de Buenos Aires. El reclamo apunta a que se homologuen los acuerdos paritarios firmados entre UTHGRA y la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), correspondientes al Convenio Colectivo de Trabajo 389/04.

Santín invitó a todos los trabajadores hoteleros y gastronómicos a acompañar la jornada y anticipó que la seccional tendrá una presencia muy importante: “Desde Mar del Plata estamos organizando una movilización de más de 20 micros con compañeros y compañeras para hacernos escuchar frente a la Secretaría de Trabajo. Vamos a acompañar a nuestro secretario general, Luis Barrionuevo, porque entendemos que llegó el momento de decir basta. No podemos seguir esperando mientras nuestros salarios pierden valor todos los días”.

“Hoy se habla de una canasta básica que ronda el millón seiscientos mil pesos, y hay compañeros y compañeras que cobran salarios realmente vergonzosos, que no alcanzan para cubrir las necesidades más elementales. No hablamos de privilegios, hablamos de trabajadores que se levantan todos los días para ir a trabajar y que, aun teniendo empleo, no llegan a fin de mes”, alertó el dirigente.

En esa línea, Santín responsabilizó al Gobierno nacional por mantener frenados los acuerdos. “Hace ocho meses que tenemos acuerdos paritarios firmados con las cámaras empresarias y el propio Gobierno impide que esos aumentos lleguen al bolsillo de nuestros compañeros. Es una vergüenza y una falta de respeto absoluta hacia quienes sostienen todos los días la hotelería y la gastronomía de nuestro país”, remarcó.

Desde el gremio aclararon que "los aumentos ya fueron negociados y acordados" con las cámaras, por lo que "no se está reclamando algo que todavía no se discutió". Sin embargo, la falta de homologación impide que miles de trabajadores y trabajadoras perciban las actualizaciones previstas.

"Exigimos que se respeten acuerdos firmados hace ocho meses. Mientras el Gobierno demora una firma, hay familias que no pueden pagar el alquiler, que se endeudan para comprar comida y que tienen que elegir qué cuenta dejan de pagar”, cuestionó Santín.

La convocatoria nacional, además, incluye el reclamo por el cumplimiento de una resolución judicial vinculada con el reconocimiento de las autoridades de UTHGRA. La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le ordenó a la Secretaría de Trabajo extender una certificación provisoria de autoridades en un plazo de cinco días hábiles.

Vale recordar que la conducción nacional que encabeza Luis Barrionuevo fue elegida con el voto de 121.334 trabajadores y tiene mandato hasta 2029. Desde la organización denuncian que la falta de esa certificación se usa como argumento para demorar la homologación de los acuerdos salariales.

Mientras tanto, UTHGRA ya negocia una nueva etapa paritaria para el período octubre de 2026 a marzo de 2027. Advirtieron, además, que una vez homologados los acuerdos pendientes, los empleadores que no hayan liquidado los aumentos van a tener que pagar las diferencias retroactivas que correspondan.

Santín insistió en que la protesta será una muestra de unidad contundente para defender los ingresos de los trabajadores. “No queremos que nos regalen absolutamente nada. Queremos que se respete el trabajo, que se respeten los acuerdos salariales y que nuestros compañeros puedan vivir dignamente de su sueldo. Los trabajadores hoteleros y gastronómicos merecen salarios dignos y no pueden seguir siendo rehenes de decisiones políticas”, subrayó.

Por último, el secretario general de UTHGRA Mar del Plata dijo: “No vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras nuestros compañeros se empobrecen trabajando. El Gobierno tiene que entender que detrás de cada recibo de sueldo hay una familia que necesita comer, pagar sus cuentas y vivir con dignidad. El 16 de noviembre vamos a estar en Buenos Aires, acompañando a Luis Barrionuevo y defendiendo lo que legítimamente les corresponde a nuestros trabajadores”.