El CFL 405 de Uthgra Mar del Plata representará a la Provincia en un proyecto gastronómico con Francia

El Centro de Formación Laboral (CFL) N°405 de Uthgra Mar del Plata fue elegido como la única institución educativa de la provincia de Buenos Aires para participar de un proyecto de cooperación con la ciudad francesa de Limoges, que tendrá a la gastronomía como eje principal.

En ese marco, este viernes por la mañana el CFL recibió la visita del ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, junto a autoridades provinciales y del Instituto Provincial de Formación Laboral (IPFL), quienes recorrieron la institución y participaron de la presentación de las distintas etapas que tendrá la iniciativa.

Del encuentro participaron también el secretario general de Uthgra Mar del Plata, Pablo Santín; la directora de Empleo de la Provincia, Claudia Lázaro; la directora de Gestión de la Formación Laboral del IPFL, Liliana Meret; el secretario ejecutivo del organismo, Ezequiel Berrueco; Raúl Calamante y la coordinadora regional del IPFL, Carolina Arista.

Por parte del CFL 405 estuvieron presentes su directora, Betiana Meljor, y el secretario, Gerardo Iglesias.

Durante la jornada se puso en valor el trabajo que viene realizando el centro de formación de Uthgra Mar del Plata en materia de capacitación de trabajadores y trabajadoras de la hotelería y la gastronomía, y su articulación con organismos provinciales para generar nuevas oportunidades para estudiantes y trabajadores.

En este sentido, Pablo Santín agradeció la visita del ministro Walter Correa y destacó: "Para nosotros es un orgullo que nuestro Centro de Formación haya sido elegido para representar a toda la Provincia de Buenos Aires en este proyecto internacional. Esto demuestra el trabajo que se viene haciendo desde Uthgra Mar del Plata y desde nuestra Escuela, con una apuesta permanente a la capacitación y a brindar herramientas para el futuro de las familias hoteleras y gastronómicas".

El ministro correa, por su parte, ponderó este proyecto de vinculación e inclusión social, y dijo: "Es una manera de reivindicar el trabajo que hace la organización sindical en defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras acá en Mar del Plata, y también lo importante que es este Centro de Formación Profesional por su gran trabajo y su compromiso".

El proyecto de cooperación entre Limoges y la Provincia de Buenos Aires está vigente desde 2022 y ahora comienza una nueva etapa, que se extenderá entre 2026 y 2029. El eje estará puesto en fortalecer a jóvenes y mujeres a través de la innovación gastronómica, la producción y el consumo sostenibles.

Entre los objetivos principales se destaca, en primer lugar, acercar la ciencia a la cocina, mostrando los vínculos entre la alimentación y disciplinas como la biología, la microbiología, la nutrición, la agronomía y las ciencias sociales. También se buscará promover el intercambio profesional entre instituciones de formación gastronómica de Argentina y Francia y fortalecer la inclusión social a través del sector gastronómico.

El CFL 405 de Uthgra Mar del Plata tendrá un papel central durante todo el proceso y la experiencia se dividirá en tres etapas. La primera etapa será la "Feria de Sabores y Saberes". Allí participarán docentes y estudiantes del Centro de Formación Laboral junto a integrantes de dos escuelas hoteleras de Limoges y representantes de la carrera de Tecnología en Alimentos de la UNICEN.

Un grupo de 20 personas participará de encuentros virtuales con especialistas en suelos, agronomía, biología, microbiología y nutrición. También elaborarán un menú conjunto y grabarán un video para compartir con los colegas franceses. Además, está prevista la elaboración de un libro de recetas bilingüe con platos argentinos y franceses. Estas actividades cerrarán en el Festival de Ciencia "Sabores y Saberes", que se llevará a cabo del 2 al 12 de octubre de este año.

La segunda etapa tendrá lugar entre febrero y marzo de 2027, cuando una delegación de Limoges visite la provincia de Buenos Aires. La idea es fortalecer los vínculos institucionales, recorrer centros de formación y establecimientos de la industria agroalimentaria y avanzar en la selección del chef que representará a la Provincia en Francia.

Finalmente, en septiembre de 2027 se realizará el Festival de la Porcelana "Toques et Porcelaine", uno de los principales eventos gastronómicos de Limoges. Allí, un chef argentino seleccionado será invitado de honor de la 11° edición del festival y representará a la formación gastronómica bonaerense.

La agenda incluirá talleres culinarios en la denominada "Ciudad Gourmet", participación en la cena de gala e intercambio con estudiantes de las escuelas de hotelería de Limoges.

El CFL 405 de Uthgra Mar del Plata tendrá participación directa en las tres etapas: aportará docentes y estudiantes para los encuentros con Francia, recibirá a la delegación francesa y participará en la selección del chef que viajará a representar a la Provincia, un proceso que "representa un enorme orgullo para toda la familia hotelera y gastronómica", remarcaron desde la conducción gremial tras el encuentro con el ministro.