Uthgra Mar del Plata refuerza la cobertura de salud y garantiza la atención de sus afiliados

La conducción de UTHGRA Mar del Plata asumió directamente la administración de la obra social de los trabajadores hoteleros y gastronómicos, Osuthgra.

La conducción de UTHGRA Mar del Plata asumió directamente la administración de la obra social de los trabajadores hoteleros y gastronómicos, Osuthgra, luego de rescindir el contrato con una empresa gerenciadora, y detalló cómo funcionan las renovadas vías de atención.

En el marco de una situación “muy compleja” para el sistema de salud en general y las obras sociales en particular, agravada por el bajo nivel de los aportes, los recortes aplicados por el Gobierno nacional, el incumplimiento de algunos empleadores y el impacto de “una industria de amparos muy perversa que provoca gran daño a las obras sociales”, se redoblaron recientemente los esfuerzos para cuidar la salud de los trabajadores y trabajadoras del sector en la seccional Mar del Plata.

Desde el sindicato remarcaron que el objetivo es ordenar los recursos disponibles, fortalecer los servicios y garantizar que todos los afiliados y afiliadas, al igual que sus familias, puedan acceder a la atención médica que necesitan.

“Sabemos que estamos atravesando por un momento muy difícil y que el sistema de salud vive un presente extremadamente delicado. Sabemos que a veces no se puede conformar a todo el mundo, pero también queremos que tengan en claro que todos los días trabajamos y ponemos todo nuestro esfuerzo para que nuestra obra social siga dando respuestas y para mejorar un poco más cada día”, sostuvo el secretario general de UTHGRA Mar del Plata, Pablo Santín.

Desde la conducción local aseguraron que los servicios de Osuthgra se encuentran normalizados y que la cobertura de salud para todos los afiliados está plenamente garantizada, tanto en las guardias de adultos y pediátricas como en la atención por demanda espontánea, las especialidades médicas y alta complejidad.

Uno de los ejes de este proceso consistió, primero, en reforzar la atención directa en los policonsultorios de la sede de UTHGRA Mar del Plata, ubicada en San Luis 2548. Allí se brinda atención médica de calidad de lunes a viernes, de 8.30 a 20, y los sábados, de 9 a 18, en este último caso exclusivamente por demanda espontánea.

Los afiliados y las afiliadas pueden acceder a consultas de pediatría, clínica médica de adultos y ginecología por demanda espontánea. Además, el espacio cuenta con una amplia cartilla de especialidades que incluye cardiología, nefrología, odontología de adultos y odontopediatría, flebología, cirugía general de adultos y cirugía pediátrica, psicología, psicopedagogía, fonoaudiología y traumatología.

La cobertura también contempla guardias médicas externas. La guardia pediátrica y obstétrica comenzó a funcionar en la Clínica 25 de Mayo, ubicada en 25 de Mayo 3542, mientras que la guardia médica de adultos se encuentra en el Sanatorio Avenida, en Lamadrid 3060.

Además, el Hospital Privado de Comunidad (HPC), ubicado en Córdoba 4545, brinda consultas con especialistas, estudios y prestaciones de alta complejidad mediante derivación y autorización de Auditoría Médica.

De esta manera, UTHGRA Mar del Plata busca sostener y ampliar una red de atención que permita dar respuesta a distintas necesidades médicas, desde las consultas cotidianas hasta las prácticas de mayor complejidad.

El secretario general reconoció que “todavía hay aspectos por mejorar”, pero también destacó: “Nuestro compromiso es garantizar los servicios, la atención médica y cuidar los recursos para que cada compañero y su familia tengan la atención que se merecen”.

“Las dificultades son muchas, pero no nos van a encontrar de brazos cruzados. Vamos a seguir trabajando, poniendo todo de nosotros, redoblando los esfuerzos y acompañando siempre a la gran familia hotelera y gastronómica”, concluyó el secretario general.