Luis Barrionuevo ante jóvenes universitarios: liderazgo, política y el desafío de formar una nueva generación

Luis Barrionuevo, secretario general de UTHGRA, fue invitado a participar como expositor de la Diplomatura en Liderazgo Humanista de la Universidad Católica Argentina (UCA), en el Campus de Puerto Madero.

Ante jóvenes universitarios, compartió experiencias y reflexiones surgidas de décadas de conducción sindical y abrió un intercambio en el que los estudiantes pudieron preguntar y debatir sobre liderazgo, política y realidad nacional.

Barrionuevo diferenció al líder del conductor: mientras el primero aparece en momentos excepcionales, sostuvo, el conductor es quien asume todos los días la responsabilidad de fijar un rumbo, tomar decisiones y representar a una organización. En ese camino, destacó la formación como una herramienta indispensable y planteó la necesidad de preparar una nueva generación de dirigentes con capacidad, compromiso y vocación de servicio.

Fiel a su estilo, no dejó afuera la política. Fue crítico con la dirigencia actual y repasó ante los jóvenes su mirada sobre los distintos presidentes que gobernaron la Argentina desde el regreso de la democracia. También apeló al humor para resumir su extensa trayectoria: "Los vi pasar desde el balcón de mi oficina; ellos pasan y yo sigo conduciendo mi organización", señaló entre risas.

En ese recorrido sostuvo que la Argentina necesita la aparición de un nuevo liderazgo capaz de generar esperanza y adhesión en la sociedad, y recordó en ese sentido la figura de Carlos Menem, a quien acompañó durante su gobierno desde el entonces Instituto Nacional de Obras Sociales (INOS).

Barrionuevo recordó especialmente aquella experiencia porque, desde ese organismo -antecedente de la actual Superintendencia de Servicios de Salud-, participó de una etapa de reorganización de obras sociales sindicales que atravesaban una profunda crisis económica. Trazó entonces un paralelismo con el presente y advirtió sobre la delicada situación financiera que nuevamente enfrenta el sistema de salud sindical, frente a la cual reclamó medidas urgentes por parte del Gobierno.

El encuentro dejó así un diálogo poco habitual entre generaciones: la experiencia de un dirigente que atravesó más de cuatro décadas de la vida sindical y política argentina frente a jóvenes que comienzan a preguntarse qué lugar quieren ocupar en el futuro del país.

Participaron también el Dr. Emilio Pintos, director académico de la Diplomatura; Josefina Muñoz y Francisco Monetta, coordinadores de la propuesta; Argentino "Tito" Geneiro, secretario de Capacitación y Formación Profesional de UTHGRA Central y la CGT; Sandra Barrionuevo, secretaria de Asistencia Social de UTHGRA, y Laura Sasprizza, secretaria de Prensa y Propaganda, entre otros invitados.

En su mensaje final, Barrionuevo marcó que la renovación es necesaria, pero para conducir no alcanza con querer hacerlo. Hay que formarse, comprometerse y estar preparado para asumir la responsabilidad de representar a otros.