Un Dogo Argentino atacó a una niña de 3 años: le tienen que reconstruir el rostro

Durante la noche del viernes, un hecho alarmante conmocionó a la comunidad de Añatuya, Santiago del Estero, cuando una niña de solo 3 años fue atacada por un perro de raza Dogo Argentino. La pequeña resultó con heridas graves en el rostro que requirieron su traslado urgente a la ciudad Capital para una cirugía reconstructiva.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 22:00 horas en la intersección de Avenida Güemes y Pasaje Tacuarí, en el departamento General Taboada. Según la denuncia presentada en la Comisaría Comunitaria N° 41 por Roxana Erika Bravo, tía de la víctima, la niña llamada Aytana caminaba acompañada por su tío, Juan Manuel Gómez, y un vecino cuando el animal se lanzó repentinamente sobre ella.

El ataque fue directo al rostro de la niña, generando una situación de pánico. Los gritos de Aytana alertaron a los presentes, quienes junto al tío intentaron controlar al perro para liberar a la menor. Tras varios forcejeos, lograron separarla del Dogo Argentino de pelaje blanco.

Imágenes sensibles: Aytana terminó son lesiones severas.

Con el rostro ensangrentado, la niña fue asistida de inmediato y trasladada inicialmente al hospital local. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, los médicos decidieron su derivación urgente al Centro Provincial de Salud Infantil (Cepsi) en la capital, donde permanece internada bajo observación.

La médica pediatra de turno, Dra. Eugenia Roldán, señaló que Aytana deberá ser intervenida quirúrgicamente este sábado para reparar los daños ocasionados por el ataque. La intervención se realizará en un quirófano especializado dada la complejidad de las heridas.

En el ámbito judicial, el fiscal de turno, Dr. Ezequiel Bustamante, tomó la denuncia formal y ordenó la toma de declaración a los testigos presenciales. Además, se identificó al dueño del perro, conocido como "Cabezón" Luis, a quien se le impondrán estrictas medidas de conducta mientras sigue la investigación por las lesiones sufridas por la menor.