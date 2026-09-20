Sorteo 3410 del Quini 6: un bonaerense ganó la Gran Revancha y se lleva más de $9.179 millones

El sorteo número 3410 del Quini 6 de este domingo 20 de septiembre puso en juego esta noche un pozo de más de 14.748 millones de pesos, con más de un millón y medio de apuestas que persiguen el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país.

En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 hubo en juego esta noche un premio de más de 1.183 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 09 - 25 - 30 - 01 - 33 - 06. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá creciendo para el sorteo del próximo miércoles.

En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hubo en juego un pozo de 3.579 millones de pesos. Los números que salieron esta noche fueron: 12 - 06 - 07 - 02 - 18 - 44. En esta modalidad tampoco hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá aumentado para el sorteo que viene.

Sorteo del Quini 6: resultados y ganadores del domingo 20 de septiembre

El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 puso en juego este miércoles un pozo de más de 9.179 millones de pesos en premios. Los números que salieron fueron: 20 - 31 - 07 - 24 - 12 - 05. En esta modalidad hubo un apostador con seis aciertos que se llevó todo: $9.179.466.653, 80. El gran ganador jugó su boleta en una agencia de la localidad de El Talar, provincia de Buenos Aires.

El sorteo del "Siempre Sale" del Quini 6 puso en juego un pozo de más de 500 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 31 - 32 - 40 - 14 - 15- 29. Hubo 17 ganadores con 5 aciertos y cada uno se llevó más de $29 millones.

El sorteo del próximo miércoles del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de $6.300 millones de pesos.